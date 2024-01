Sandra Paola enfrentará a su exesposo tras haberla apuñalado hace un año: “No le tengo miedo”

El 4 de febrero de 2023, la vida de Sandra Paola cambió por completo, luego de ser atacada frente a sus hijos por su exesposo, Alejandro “N”, quien la apuñaló y golpeó hasta dejarla en coma y con riesgo latente de muerte.

11 meses después, Sandra Paola vive para contarlo y se encuentra a días de enfrentar una nueva fase en el juicio, en el que se pondrá cara a cara con su agresor, con quien estuvo casada ocho años y que intentó arrebatarle la vida, con una crueldad que hoy lo mantiene preso en el estado de Jalisco.

Sandra Paola tiene secuelas permanentes en el cuerpo, pero eso no impidió que una vez más hablara para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA), un espacio que le ha dado difusión al caso con el paso de los meses y en el que ahora asegura “no tenerle miedo”.

Entrevista de Sandra Paola, mujer apuñalada en Zapopan en 2023, a días del juicio contra su exesposo

“No le tengo miedo, jamás le he tenido miedo. Puede ser que por eso pasó lo que pasó, porque yo jamás le demostré miedo (...) eso lo molestó", aseguró Sandra en entrevista, sin justificar de ninguna manera el accionar de su expareja, pues fue muy enfática en decir que “nadie tendría que pasar por esto jamás”.

Sandra hoy tiene secuelas en la movilidad y el habla que jamás volverán a estar al 100% de su capacidad; sin embargo, esto no merma la esperanza de mejorar hasta que un día pueda acercarse a la normalidad con la que alguna vez convivió con sus pequeños hijos.

“Los médicos son muy cautelosos, nadie se compromete a nada. No pueden, lo entiendo, pero el cerebro es un órgano tan basto y tan poco investigado, que ciertos médicos me dicen que las células sí se regeneran, otros dicen que no, pero yo me voy por las que dicen que sí".

Sandra Paola García se enfrentará a su exesposo en juicio el próximo 19 de enero, en una continuación de la audiencia intermedia, en donde ambas partes presentarán pruebas y buscarán justicia.

¿Qué pasó con el caso de Sandra Paola, mujer apuñalada en Zapopan?

El 10 de febrero de 2023, el agresor de Sandra Paola García fue encerrado y permanece en prisión desde entonces, acusado por el delito de tentativa de feminicidio, además de robo calificado, ya que aquel día en el que le golpeó hasta casi matar a su exesposa, Alejandro “N” huyó en la camioneta que era propiedad de Sandra.