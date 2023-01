“Sargazín”, la botarga que cautiva al turismo en la Riviera Maya

Con gafas de sol, un peculiar y divertido aspecto, un nuevo atractivo cautiva las playas de la Riviera Maya; se trata de “Sargazín”, una imagen amigable del sargazo que llama la atención de pequeños y grandes, quienes aprovechan para tomarse la selfie del recuerdo durante su visita a este centro turístico.

Los turistas que se encuentran con esta botarga, reciben de “Sargazín” algunas recomendaciones y características del arribo de la macro alga al caribe mexicano.

Dayane, una turista peruana comenta sobre esta nueva mascota de la Riviera Maya: “Me parece curioso, en realidad me parece curioso, pensé que era, no sé un espanta pájaros, pero cuando me dijeron que era de esto, dije ah bueno, llama la atención bastante... No se puede controlar eso, sólo aceptar nada más, tal cuál es el mar y la naturaleza misma”.

Mientras que Justina, una visitante mexicana expresa su opinión: “Es una muy buena idea esto con la nueva modalidad de mantener limpias estas playas, ahora sí del paraíso”.

El principal trabajo de “Sargazín” es sensibilizar a los bañistas de que el sargazo es parte del ecosistema costero y que llegó para quedarse durante algunos meses, además de informar algunas de sus bondades.

“Viene por parte de la naturaleza y además de hacer el levantamiento de sargazo, hacemos uso de él porque hacemos lo que son ladrillos y le damos uso y también hacemos composta y todo”, explica “Sargazín” a Fuerza Informativa Azteca.

Es así como “Sargazín” en poco tiempo se ha convertido en el representante y nuevo integrante de todos los ciudadanos que día con día se dedican a limpiar los blancos arenales y el mar turquesa tan característico de Playa del Carmen.

Les presento a Sargazin, el nuevo acompañante de las cuadrillas anti sargazo en #PlayadelCarmen. Si lo ven, tómense la foto con él y ayúdennos a mantener limpias nuestras playas. #RenovamosParaCrecer pic.twitter.com/4rkWFcw62l — Lili Campos (@LiliCamposM) January 12, 2023

Sargazo: ¿Qué es y de dónde viene?

Se trata de una macroalga marina parda del género Sargassum, que pasa toda su vida flotando en la superficie del mar y que está compuesta de dos especies principalmente: S. natans y S. fluitans.

El sargazo es el hábitat de muchas especies marinas, como las tortugas, camarones y cangrejos, ya que les proporciona alimento, sombra, refugio y zona de desove.

Contiene elementos como arsénico, cobre, manganeso y molibdeno, que en dosis altas puede ser dañino para las personas, así como para la flora y fauna del Caribe mexicano.

Cuando el sargazo llega a la costa y se acumula en grandes cantidades se descompone y libera una gran cantidad de gases, “sobre todo el gas de ácido sulfhídrico que es muy tóxico y huele a huevo podrido”, explicó Rosa Elisa Rodríguez, técnica académica en Ciencias del Mar, en la UNAM.

La llegada de sargazo a Quintana Roo se debe a múltiples factores, como el aumento de la temperatura del agua, las corrientes marinas y el viento, precisó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

¿De dónde viene el sargazo?

El arribo masivo se debe a que existe un desprendimiento de agregaciones de macroalga en el “Mar de los Sargazos”, que se ubica en el océano Atlántico norte, cerca del Triángulo de las Bermudas.

Según la UNAM, investigaciones de Estados Unidos ubicaron la procedencia de la macroalga de una zona llamada Región de Recirculación del Noreste del Ecuador (NERR, por sus siglas en inglés), localizada al norte de Ecuador, entre África y Brasil.

Las investigaciones revelaron que luego de salir del Mar de los Sargazos, la macroalga se desplazó hacia el sur y entró en los trópicos, una región del Atlántico con aguas cálidas y disponibilidad de nutrientes, donde puede crecer.

Después, forma un “cinturón” al norte del Ecuador y en primavera, el sargazo sigue su camino hacia el norte y se extiende a través de todo el océano Atlántico tropical central, hasta que los sistemas de corrientes ecuatoriales y caribeños lo transportan hasta las playas de Quintana Roo.