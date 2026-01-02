¿Doble Hoy No Circula este 2 de enero? Así opera en CDMX mientras Edomex mantiene contingencia

Con la Fase 1 de contingencia ambiental que se activó en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), muchos automovilistas se preguntan si habrá Doble Hoy No Circula este viernes 2 de enero. Sin embargo, la mejora en la calidad del aire permitió que la medida fuera suspendida solamente en la capital.

En al menos 22 municipios del Edomex se mantiene la contingencia atmosférica, por lo que este viernes saldrán menos autos de lo habitual, especialmente en zonas como el Valle de Toluca.

¿Qué autos no circulan este viernes por el Hoy No Circula en CDMX?

Los autos con las siguientes restricciones deberán suspender su circulación este viernes en el Valle de México:



Holograma 1 y 2

Autos con engomado azul.

Terminación de placa 9 y 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Vives en Toluca? Así opera el Hoy No Circula en Edomex por contingencia ambiental

Para los habitantes del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco , las restricciones por contingencia ambiental aplican de la siguiente manera:



Todos los hologramas de verificación 2

Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico 2, 4, 6, 8 y 0.

Holograma de verificación "0" y "00 con engomado color amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

SE MANTIENE la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVT y ZMST.

Infórmate quien NO Circula este viernes 2 de enero 2026.

Más información en: https://t.co/MTFebRURFO pic.twitter.com/FVIZAoky8U — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) January 2, 2026

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Si circulas con tu auto cuando no deberías, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a una sanción de entre 2,262 y 3,394 pesos.

En caso de que transites por estas zonas y no cuentes con el sello de verificación vehicular, las sanciones podrían aumentar, por lo que mejor guarda el auto en casa.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Valle de México (ZMVM) : Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

: Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.