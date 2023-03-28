Se construirán dos albergues para migrantes en CDMX: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia de Bienestar en tu Colonia y la 180 Representación de Semana Santa, en la alcaldía Iztapalapa, habló sobre la construcción de dos albergues para atender migrantes en su paso hacia Estados Unidos (EU), para evitar que ocurran tragedias como lo sucedido en el incendio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes.

Para la construcción de los dos albergues en la capital, Claudia Sheinbaum detalló que se invertirán 50 millones de pesos. "Es muy lamentable lo que ocurrió, evidentemente, y sé que se va a hacer una investigación y que está el responsable de migración, Francisco Garduño, en el lugar. Toda nuestra solidaridad a las familias", señaló Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, destacó que en la ciudad se encuentran en constante comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM), hay albergues para poder recibirlos. "Estamos diseñando un nuevo esquema de atención a las personas de calle o migrantes que no tienen un sitio donde llegar, tiene que ver con hoteles y dos albergues nuevos que vamos a construir en este año".

#Migrantes | @Claudiashein, Jefa de Gobierno de la #CDMX, informó que para evitar tragedias como la de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la capital del país se construirán dos albergues para atender migrantes en su paso hacia #EU. Para ello se invertirán 50 millones de pesos. pic.twitter.com/RpOV4QcDYU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

¿Dónde estarán ubicados los nuevos albergues para migrantes en la CDMX?

Claudia Sheinbaum detalló que los albergues que se construirán este año para los migrantes que no tengan donde llegar a la CDMX se encontrarán, uno cerca de la Central de Abasto y otro en la colonia Morelos.

"Muchas veces hay personas en situación de calle que son migrantes y que requieren atención humanitaria de un lugar donde dormir, comida, agua, etcétera", aseveró.

A menos 39 migrantes muertos tras incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la muerte de al menos 39 migrantes derivada del incendio que se originó en un centro migratorio de Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fue durante la noche del pasado lunes 27 de marzo cuando dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se registró un motín entre migrantes poco antes de las 22:00 horas.

