Se debe cambiar el modelo educativo de México no solo los libros de texto: Damián Zepeda

El senador Damián Zepeda se pronunció por cambiar el modelo educativo en México y combatir la distribución de los nuevos libros de texto producidos por la SEP.

“A mí me parece que tenemos que no solo debatir los libros de texto sino cambiar el modelo educativo en México. Y por más que el Gobierno Federal y Morena estén diciendo que los nuevos libros de texto responden a un nuevo modelo educativo, la verdad las cosas es que no es así. Lo que vemos en los libros de texto es torpeza académica, profesional e incapacidad; errores garrafales. Vemos ideología política, frustraciones políticas metidas ahí como si fueran historia, como que hubo un fraude contra López Obrador. Eso no es cierto en la historia mexicana legalmente. No es cierto como para que lo estén poniendo. (También) ideología de género, porque no no es hablar de sexualidad, es impulsar una agenda de género que tiene determinado grupo en el poder. El día de hoy y vemos clasismo, es decir tema de oprimidos contra opresores, lucha de clases fomentada en niños y vemos racismo así en los libros de texto. Entonces la verdad de las cosas es que esos libros de texto le van a hacer daño a los mexicanos. Es un crimen porque meterte con la niñez es meterte con el presente y futuro de México”, recalcó.

Se debe migrar a un nuevo modelo educativo

El panista expuso que se debe migrar a un nuevo modelo educativo que pase de la memorización al aprendizaje y donde los niños estudien más horas para que puedan tener más éxito como Corea del Sur y Japón; así como un nuevo modelo educativo donde se inserte la tecnología como una herramienta y no como la solución.

Y celebró la propuesta de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de reutilizar libros de texto de ciclos escolares pasados para este 2023 2024, ante las deficiencias que presentan los nuevos libros de la SEP.

“Me parece que es algo que deberían incluso valorar las propias instituciones académicas. Pero más allá de eso, me parece que lo que la gobernadora y otros gobernadores están haciendo simplemente a pegarse la ley hay una suspensión que dice que no puedes entregar los libros de texto y hay que acatarla”, concluyó.