VIDEO: Ataques violentos en Ciudad Juárez: Bombas molotov arrasan con negocios

La madrugada en el estado de Chihuahua se vio marcada por una serie de actos violentos que movilizaron a los cuerpos de emergencia y autoridades estatales en dos puntos distintos de la geografía chihuahuense.

Los incidentes, caracterizados por el uso de artefactos incendiarios (bombas molotov) y fuego provocado, dejaron cuantiosos daños materiales en establecimientos comerciales dedicados al sector automotriz y energético, sin que hasta el momento se tenga reporte oficial de víctimas fatales o personas con heridas tras las agresiones.

Violentos incendios en Chihuahua causan daños materiales

En el extremo norte de la entidad, específicamente en Ciudad Juárez, un grupo de individuos cuya identidad no ha sido establecida arribó a un establecimiento de piezas vehiculares de segunda mano. Los perpetradores iniciaron un incendio que se propagó rápidamente entre las unidades almacenadas en el predio ubicado en la zona septentrional de la urbe fronteriza.

Atacan con bombas molotov negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua



En menos de 24 horas, sujetos armados incendiaron negocios de autopartes y plantas de gas, dejando un rastro de destrucción y amenazas.



10 autos consumidos en un negocio de autopartes al norponiente. ¡El ataque… pic.twitter.com/VYGHmzcIlU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 7, 2026

A pesar de la intervención de los tragahumo, el fuego avanzó con tal velocidad que un total de 10 unidades automotrices terminaron reducidas a cenizas por el contacto directo con las llamas. Resulta relevante destacar que el sitio de la agresión se localiza a escasa distancia de una base de operaciones de la Guardia Nacional situada sobre el periférico Camino Real, en la zona noroccidental de la localidad.

Ataques coordinados en Ciudad Juárez y Aldama utilizando bombas molotov

En la escena del crimen, los agentes investigadores localizaron diversos escritos que contenían advertencias y mensajes intimidatorios, los cuales fueron integrados como evidencia para esclarecer el móvil del ataque.

Paralelamente, en la zona central del estado, se registró un segundo evento de violencia extrema en el municipio de Aldama. El blanco de la agresión fue la compañía denominada Gas Noble, ubicada en la vía que comunica con la capital del estado. En este punto, los atacantes emplearon bombas de fabricación casera, conocidas como molotov, para arremeter contra la infraestructura de la empresa distribuidora de combustible.

El impacto de los artefactos incendiarios generó un siniestro de grandes proporciones que alcanzó a casi la totalidad de la flota de transporte del lugar. De las 8 unidades tipo pipa destinadas al traslado de gas que se encontraban en el sitio, el fuego consumió íntegramente 7 de ellas. La magnitud de la combustión obligó a un despliegue operativo importante para evitar que la única unidad restante y el resto de las instalaciones sufrieran daños irreparables.

Fiscalía investiga posible conexión entre incidentes en ambos municipios

A pesar de la peligrosidad de los métodos empleados en ambos municipios y de la naturaleza inflamable de los materiales involucrados en el segundo ataque, los cuerpos de auxilio confirmaron que ninguna persona resultó afectada físicamente por las explosiones o el humo. Por otro lado, no se reportaron detenciones en ninguno de los dos escenarios durante los operativos inmediatos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha tomado el control de las indagatorias para establecer si existe un vínculo entre los incendios provocados en Juárez y Aldama, analizando las pruebas recolectadas en ambos perímetros para dar con el paradero de los responsables de estos actos delictivos.

