¡Susto en el mar! Así fue como lancheros rescataron a tripulantes de un yate en llamas frente al cerro de San Carlos en Topolobampo, Sinaloa

Un paseo en el sol de Sinaloa se volvió un llamado de auxilio para un grupo de personas que iban a bordo de un yate. El incidente ocurrió este fin de semana en las aguas de Topolobampo, específicamente frente al conocido cerro de San Carlos, un punto muy concurrido por embarcaciones locales y turísticas que se vieron sorprendidas por un incendio.

Lancheros turísticos fueron los primeros en ayudar a los tripulantes

Antes de que las autoridades pudieran llegar al punto de los hechos, la solidaridad de los prestadores de servicios turísticos fue clave. Al ver las columnas de humo saliendo del yate, lanchas que se encontraban cerca se aproximaron para sacar a los pasajeros.

Gracias a su reacción, todas las personas fueron trasladadas de manera segura hacia el muelle, evitando que tuvieran que lanzarse al agua o sufrir quemaduras por las llamas que avanzaban rápido.

Autoridades tuvieron que brindar oxígeno a un tripulante por crisis de ansiedad

Afortunadamente, el reporte médico indicó que no hubo personas con quemaduras ni lesiones físicas de gravedad. Sin embargo, el susto no pasó desapercibido; uno de los tripulantes presentó una fuerte crisis de ansiedad debido al peligro que corrieron.

Paramédicos en tierra tuvieron que suministrarle oxígeno y estabilizarlo una vez que llegaron al muelle, pues el impacto emocional fue severo.

Marina y Pemex colaboraron en el incidente de Topolobampo, Sinaloa

Personal de la Octava Zona Naval de la Secretaría de Marina llegó al sitio junto con embarcaciones remolcadoras de Pemex. Utilizando potentes chorros de agua y maniobras de abanderamiento, los elementos navales trabajaron por varios minutos hasta que lograron sofocar el incendio por completo, evitando que el combustible del yate generara una explosión o un derrame mayor.

#Sinaloa | Aseguran precursor químico en Topolobampo



Personal naval decomisó un tractocamión con 314 litros de tolueno, sustancia clave para la elaboración de drogas.



El vehículo y el material quedaron a disposición del Ministerio Público. pic.twitter.com/XxpH1emWvC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

El cerro de San Carlos como escenario del siniestro

La ubicación del incendio, justo frente al cerro de San Carlos, permitió que personas desde tierra y otras embarcaciones presenciaran el momento. La zona es conocida por sus corrientes y su belleza natural, pero en esta ocasión se convirtió en un centro de operaciones de emergencia.

La Capitanía de Puerto estuvo presente para coordinar el tráfico marino y asegurar que ninguna otra lancha se pusiera en riesgo por la cercanía con el humo tóxico.

¿Qué provocó el incendio en Topolobampo, Sinaloa?

Hasta el momento, no se ha determinado qué fue lo que inició el fuego en la estructura del yate. Se espera que en las próximas horas se realice una inspección más detallada.