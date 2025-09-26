DEA intensifica búsqueda de “Mayito Flaco”, del Cártel de Sinaloa; apuntan a San Diego

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha intensificado la búsqueda de Ismael Zambada-Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo del legendario capo Ismael “El Mayo” Zambada y señalado como el actual líder de la facción de “La Mayiza” dentro del Cártel de Sinaloa.

A través de su campaña de “prófugo de la semana”, la oficina de la DEA en San Diego ha puesto en el centro de su mira al “Mayito Flaco”, quien cuenta con una acusación federal pendiente en esa misma ciudad.

Esta ofensiva se produce en un momento crítico: “La Mayiza” se encuentra en una sangrienta guerra interna contra “Los Chapitos” por el control total del cártel, y el gobierno de Estados Unidos ha designado recientemente a ambas facciones como organizaciones terroristas.

El heredero del “Mayo": ¿Quién es Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”?

A diferencia de sus medio hermanos, Vicente “El Vicentillo” y Serafín “El Sera”, quienes fueron capturados y colaboraron con las autoridades estadounidenses, “Mayito Flaco” había mantenido un perfil bajo durante años, protegido por la legendaria figura de su padre; sin embargo, la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024 lo catapultó a la cima del poder, convirtiéndolo en el heredero de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.

De acuerdo con Insight Crime, “Mayito Flaco” lidera “La Mayiza”, la facción que representa a la “vieja guardia” del Cártel de Sinaloa, controlando vastos territorios de producción en el Triángulo Dorado y rutas de trasiego en el noroeste de México.

El “Mayito Flaco” en la disputa con “Los Chapitos”

La frágil paz dentro del Cártel de Sinaloa se rompió por completo con la caída de Zambada. “Mayito Flaco” y su padre acusan directamente a “Los Chapitos” de haber traicionado y entregado a su padre a las autoridades estadounidenses, lo que desató una guerra total por el control del cártel.

Este conflicto, librado por brazos armados como “Los Rusos” (leales a “La Mayiza") y “Los Ninis” (leales a “Los Chapitos"), ha provocado una ola de violencia, homicidios y desapariciones, principalmente en Culiacán.

La ofensiva de EU por Zambada Sicairos: Terrorista acusado en San Diego

La intensificación de la búsqueda del “Mayito Flaco” por parte de la DEA es solo una parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para desmantelar a las facciones del cártel.



Acusación Federal: Ismael Zambada-Sicairos enfrenta cargos por conspiración para distribuir una sustancia controlada en la Corte Federal del Distrito Sur de California ( San Diego ), bajo el número de caso 14-cr-00658.

Ismael Zambada-Sicairos enfrenta cargos por en la Corte Federal del Distrito Sur de California ( ), bajo el número de caso 14-cr-00658. Designación Terrorista: A esta acusación se suma la reciente designación de su organización, “La Mayiza”, como una facción de una Organización Terrorista Extranjera (FTO) por parte del Departamento del Tesoro.

Esta doble ofensiva, tanto penal como financiera, busca asfixiar las operaciones del “Mayito Flaco”, congelando sus activos en EU y persiguiéndolo judicialmente por el tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas a través de la frontera.

