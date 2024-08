Cuenta bancaria de Primaria en Oaxaca fue hackeada, les roban 500 mil pesos para obras; ¡Alumnos se quedan sin clases!

Alumnos de la escuela primaria Abraham Castellanos, en la ciudad de Oaxaca , no pudieron iniciar el presente ciclo escolar, debido a la falta de más de medio millón de pesos, dinero que se iba a ocupar para la rehabilitación de los baños. Baños que se quedaron a media rehabilitación.

¿Víctimas de hackeo?

“Nosotros fuimos acreedores a una cantidad de dinero por parte del programa, la escuela es nuestra. El monto fue de 600 mil pesos, el problema que hubo aquí, es que hace dos semanas o tres semanas nos hicieron saber que la cuenta fue hackeada o que fue robado el dinero. Entonces, en realidad el monto nos dijeron que eran 576 mil, el problema que hay es que la escuela en las condiciones en las que está no pueden venir los niños a clases.

“Y aunado a eso, dejaron destruida la escuela, no tenemos baño, no tenemos patio, tenemos escombro, tenemos hoyos en la escuela. No tiene tazas, no está conectado el drenaje, no tiene azulejo. Está en mal”, detallaron los perjudicados.

Por estos hechos, interpusieron una demanda penal en la Fiscalía General de la República contra quién o quiénes resulten responsables, porque el dinero faltante es producto de un programa federal. Y mientras las investigaciones están en curso, los padres de familia están a la espera de encontrar un espacio alterno para que los alumnos no pierdan clases.

“Nos dejaron sin dinero, se llevaron el dinero y nos dejaron destruido. Se busca la posibilidad de una sede alterna para que los niños puedan tomar clases en lo que se habilita todo esto”, detalló otro afectado.

Ante esta situación, los perjudicados optaron por realizar un bloqueo a la circulación vial sobre la calle de Reforma desde avenida Independencia, en el centro de la localidad, para que sus peticiones sean escuchadas.

“El motivo de este plantón aquí en la calle es porque nos tienen que mandar un perito y ese perito tenía que haber venido la semana pasada por cuestiones de tiempo de trabajo, lo corrieron hasta el próximo viernes. La otra es que sin el peritaje no podemos iniciar las obras de reconstrucción, de habilitación de los baños, por lo tanto, entre más tiempo pase, más clases van a perder los niños. Los niños no pueden regresar a clases el día de hoy. Estamos hablando de 250 alumnos y pues estamos privando de un derecho constitucional que ellos tienen, no el derecho a la educación”, detallaron los afectados.

Dicha manifestación, provocó afectaciones viales en por lo menos seis calles del centro de la ciudad de Oaxaca.