La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, investiga el presunta privación ilegal de la libertad de 50 personas en el municipio de Altamirano de la entidad sureña. Aunque al principio se hablaba de unos 60 secuestrados, ayer las autoridades revelaron que fueron liberadas 15 personas.

En el grupo de personas secuestradas se encuentra Rogelio Hernández, el comisariado ejidal, quien lideraba al grupo de ejidatarios.

Los pobladores llegaron a la capital del estado para conversar con autoridades de gobierno y discutir el tema de la inseguridad y cuando regresaban a Altamirano fueron interceptados por un grupo de sujetos armados y encapuchados.

El secuestro habría ocurrido alrededor de las 18:00 horas del martes 10 de octubre, cuando los ejidatarios se trasladaban en varias unidades tipo Urvan por el tramo carretero Chamal-Altamirano, a la altura de la comunidad de Mendoza, cuando fueron interceptados.

Al parecer, el grupo armado disparó contra los vehículos, para luego privar de su libertad a los campesinos, quienes se dirigían a su comunidad tras asistir a una reunión con autoridades en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los relatos de los familiares de las personas retenidas, la comitiva que fue emboscada estaba conformada por 120 ejidatarios y más de 60 fueron llevados por un grupo armado. De ahí que se calcule que aun faltan alrededor de 50 personas por liberar.

En ese municipio actualmente hay bloqueos para exigir la destitución del Concejo Municipal.

Investigan secuestro de Comisariado Ejidal en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas informóque a través de la Fiscalía de Justicia Indígena inició el registro de atención derivado de la versión que circula en redes sociales sobre la presunta retención del Comisariado Ejidal de Altamirano.

Aseguró que esta acción refrenda el compromiso de la dependencia con los ciudadanos para "garantizar el Estado de Derecho y refrenda que ninguna conducta delictiva quedará impune".

Más tarde, la Fiscalía del estado confirmó que se tomó declaración a 20 personas, quienes denunciaron los hechos en los que fueron privadas de su libertad un grupo de personas, las cuales fueron amagadas con armas de fuego y trasladadas por la fuerza a la comunidad El Bosque, municipio de Huixtán, en donde hasta el momento las mantienen retenidas, al igual que 11 vehículos.

Los denunciantes refirieron que hoy fueron liberadas tres personas y tres vehículos; informaron que los agresores exigen la libertad de una persona quien desde hace 15 días se encuentra recluida en una cárcel ejidal de Altamirano.

Las declaraciones de las víctimas indirectas se recibieron dentro de un Registro de Atención a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para lograr la liberación de las personas retenidas y dar continuidad a las investigaciones con el propósito de deslindar responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables de estos hechos.

Liberan a 15 personas secuestradas

En tanto, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, mencionó que las fuerzas de seguridad mantienen resguardadas las entradas y salidas de la cabecera municipal de Altamirano, además de que se brinda atención a los dos grupos políticos que están manifestando sus inconformidades.

Explicó que se han tenido distintas negociaciones respecto al tema que ha ocasionado esta situación, en la que un grupo está a favor y otro en contra del Síndico Municipal, donde se había tenido avances; no obstante, el grupo afín al funcionario, denominado “14 de Agosto” retuvo a un aproximado de 60 personas.

En este sentido, Jorge Cruz mencionó que 15 personas ya fueron liberadas y se espera que en las próximas horas se libere a las demás, pues las vías de comunicación ya han sido resguardadas por las fuerzas de seguridad.

“Ha sido incierta la cantidad de personas, se considera un aproximado de 60 personas de las cuales liberaron a 15, que ya se trasladaron al municipio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena, acordaron reforzar la seguridad en la cabecera municipal”, precisó.

Asimismo, señaló que las negociaciones continúan y pidió a las personas retenidas que interpongan su demanda ante las autoridades correspondientes.