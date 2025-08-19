Los gritos de auxilio fueron tan fuertes que alertaron de lo que pasaba. Un hombre estaba siendo víctima de un secuestro exprés dentro de un automóvil en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Fue en calles de la colonia Joyas Ecatepec, donde un ciudadano de 33 años de edad fue privado de la libertad dentro de la parte trasera de un vehículo.

Secuestradores exigieron 200 mil pesos a víctima en Ecatepec

Policías municipales que patrullaban por la zona rescataron al hombre que había sido víctima de secuestro exprés, quien contó a los oficiales que los delincuentes le pidieron 200 mil pesos y la factura de su vehículo.

Los agentes, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, detectaron dos vehículos sospechosos. Era un Aveo blanco y un Mini Cooper azul con blanco. El primero tenía inscrito en el cofre la leyenda “Movilidad de México MEMED 17 SA de CV”.

Gritos de hombre secuestrado alertaron a policías de Ecatepec

Cuando los oficiales se acercaron, escucharon gritos de auxilio dentro de uno de los automóviles y tras ello se percataron que algo ocurría en la unidad.

Al estar frente al vehículo se encontraron que un hombre era

retenido en la parte trasera de uno de los autos y estaba con la cabeza cubierta.

Policías de Ecatepec detienen a tres presuntos secuestradores

Tres presuntos implicados en este secuestro exprés en Ecatepec fueron detenidos tras privar de la libertad al hombre de 33 años.

Se trata de tres hombres y una mujer identificados como Jardel “N”, Brandon “N”, Azul Yohana “N” y Kevin “N”, quienes además del secuestro y exigir el dinero, agredían físicamente.

La víctima relató que lo habían interceptado cuando conducía su Ford Focus gris —que utiliza como servicio de transporte—, el cual fue encontrado más tarde en Jardines de Cerro Gordo, a unos 10 minutos de distancia en automóvil de donde estaba siendo retenido.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Valle de México, en Tlalnepantla, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se definirá la situación legal de los detenidos.

