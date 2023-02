Sedena reconoce que coronel desaparecido podría estar muerto

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió que aunque se continúan con las labores de búsqueda del coronel desaparecido, José Isidro Grimaldo Muñoz, podría no encontrarse con vida.

A dos meses de que el coronel fue presuntamente raptado en Tapalpa, Jalisco, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó que la investigación para dar con su paradero continúan.

#EnLaMañanera | A más de un mes de la desaparición del coronel del Ejército Mexicano, José Isidro Grimaldo Muñoz, no hay avances para dar con su paradero. pic.twitter.com/kDCq0nslmW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

“En relación a la búsqueda, no hemos detenido esa actividad, seguimos desarrollando actividades de inteligencia, presencia en el área, en base a la información que vamos obteniendo vamos cambiando de algunas áreas”, respondió a los cuestionamientos sobre el caso del coronel desaparecido.

Cresencio Sandoval explicó que se logró la detención del hermano del que presuntamente secuestró al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz y se aseguraron algunas propiedades, pero sigue sin detenerse al responsable del rapto.

Debido al tiempo en que el coronel desaparecido lleva, la Sedena reconoce que podría encontrarse sin vida y agregó que se le han dado algunas prendas para que la esposa del coronel secuestrado reconozca si pertenecen a él.

“Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener”, reconoció Cresencio Sandoval.

¿Qué pasó con el coronel Grimaldo Muñóz secuestrado en Jalisco?

El pasado 10 de diciembre se reportó la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz cuando se dirigía de Tapalpa, Jalisco, hacia Zacatecas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los primeros reportes, el coronel desaparecido estaba de vacaciones cuando sujetos armados lo interceptaron y lo llevaron a rumbo desconocido.

Posteriormente la Sedena dio a conocer que Juan Carlos Pizano Ornelas, el “CR”, quien es jefe de plaza en Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán de Badillo, habría sido el responsable de la desaparición del coronel en Jalisco.

Desde el momento de su desaparición, la Sedena informó que se continúan con las labores de búsqueda para dar con el paradero del coronel secuestrado.