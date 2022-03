El alto precio de viajar en segundo piso: ambulantes al acecho

Alguno de ustedes con la prisa de llegar rápido a una cita o al trabajo ¿se ha subido al segundo piso del Periférico? De verdad que es sensacional evitar el tráfico y llegar a tiempo, aunque tenga un costo extra.

Yo personalmente tengo una colección de tarjetas que he comprado por todas partes con tal de llegar rápido a mi destino.

La colección comenzó cuando compré una, no recargué y cuando necesitaba subirme de nuevo al Periférico no tenía crédito, por eso se me hizo fácil comprar otra y otra y otra más, algún otro día antes de formarme en la fila de acceso (a veces dejamos todo al último).

Así he comprado más de cinco TAGS y lo peor es cuando me han visto la cara vendiéndome algunas sin crédito. Los ambulantes te venden tarjetas que vienen dentro de su paquete y sin darte cuenta están abiertos, le colocan encima del empaque otra etiqueta con un precio mayor y resulta que no tienen crédito, una vez que hicieron su venta se desaparecen y aunque regreses al lugar donde te vendieron nunca encuentras al vendedor.

Pero seamos honestos, quién va a regresar si lo que tenemos es prisa de llegar a nuestro destino.

Acudimos con las autoridades encargadas, primero que nada la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), y sin dar entrevista, aseguraron que no tenían quejas ni denuncias, así que por eso no han realizado ninguna revisión del tema; y solo me pregunto ¿de verdad es necesario tener previas quejas cuando están a la luz de cualquier ciudadano?

Ante esta situación Royfid Torres González; Diputado por Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que presentará un punto de acuerdo para realizar iniciativas y reformas a la ley para que haya una regulación específica de la venta y la distribución de las tarjetas que se ha prestado a fraude por parte de estos ambulantes a unos metros de ingresar a la vialidad.

Una nueva calcomanía, estrategia entre ambulantes en Periférico

Y es que fue muy fácil saber porqué venden esas tarjetas todos aquellos ambulantes que se amontonan en los ingresos del segundo piso, colocamos una cámara escondida dentro de un automóvil y los cuestionamos sobre la procedencia de las tarjetas que venden; dicen que hay un líder que les saca las tarjetas de la empresa y se las da a vender pidiéndoles cierta cantidad y lo que le quieran subir, es su ganancia.

Una tarjeta de $400 o $500 pesos la dejan en $600 tan solo encimándoles una nueva calcomanía, hay quienes creen que son vendedores de la empresa, otros sospechan la procedencia pero la realidad es que si necesitan llegar rápido a su destino, la solución es comprar un TAG.

Los sistemas de telepeaje han adquirido mayor popularidad en México, no solo porque son necesarios para ingresar a algunas vías controladas, sino también por la agilidad en las filas a la hora de cruzar las casetas de cuota en distintas carreteras, además ayudan a evitar la manipulación de efectivo. Este sistema de pago electrónico se puede ligar también a una cuenta bancaria para su uso post pago o a través de recargas en distintos puntos.

Las dos principales compañías que operan en nuestro país son Pase y Televía, y aunque sin duda salir del paso y evitar el tráfico en un momento caótico es tentador, deberíamos comprar y recargar solo en lugares establecidos, para no ser víctimas de algún fraude por parte de estos vendedores ambulantes; los puntos de venta están repartidos por todo el Valle de México, cuentan con variedad de formas de pago y domiciliación e incluso con una app para mantener el control de los gastos y recargos.

En la Ciudad de México circulan más de 5.6 millones de vehículos y alrededor del 25 por ciento utilizan una vialidad con telepeaje, seguramente usted ha sido víctima de estos estafadores, si es así, denuncie estos abusos.