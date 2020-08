Niños institucionalizados, vulnerables ante el sistema penal

Ciudad de México.- A nivel nacional se tiene el registro de 412 mil 456 casos de niñas, niños privados de cuidado parental, según cifras del comité de derechos del Niño de Naciones Unidas , de ellos 30 mil cuentan con acogimiento institucional formal. Con el objetivo de que estos pequeños tengan el derecho de tener una familia , la barra mexicana de abogados y la fundación quinta carmelita firmaron un convenio de colaboración para contribuir a la labor de la casa - hogar.

Entre las acciones que integra dicho convenio, son la atención de forma gratuita de la regularización y definición jurídica ante los tribunales de la Ciudad de México de niños institucionalizados en desamparo y abandono con la finalidad de lograr su reintegración familiar o adopción y asesoría en materia legal. Señala que muchos de estos pequeños actualmente enfrentan procesos tardíos.

El 75% de niños institucionalizados jamás logran tener un hogar debido a que no logran resolver juicios de pérdida de patria potestad o tardan estos de uno a cuatro años. Destacaron que lamentablemente el 85% de los niños que viven en casas hogar no tienen acceso al debido proceso muchos de ellos son abandonados por sus padres y no puede reintegrarse a una nueva familia ya que la mayoría no tienen una averiguación previa, situación que los hace más vulnerables.