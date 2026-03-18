Si ya estás sintiendo el cansancio acumulado del semestre y lo único que pasa por tu mente es el momento de apagar la computadora, guardar la mochila y salir de la rutina escolar, te tenemos buenas noticias. Los calendarios ya han dejado claro cuándo podrán, los universitarios del IPN y de la UNAM, tomarse un respiro de las clases por Semana Santa 2026.

Aunque a veces quisiéramos que el descanso llegara antes, los días libres tardarán un poco más en comparación con lo que marca la SEP, pero el momento está cada vez más cerca.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026 para la UNAM?

Para la comunidad de la UNAM, el descanso oficial está programado para iniciar el lunes 30 de marzo de 2026. Según lo que dictan sus normas académicas, los alumnos de bachillerato y licenciatura tendrán toda esa semana para olvidarse de las tareas, concluyendo formalmente el viernes 3 de abril de 2026. Esto significa que el regreso a clases se dará el lunes 6 de abril.

Es un periodo ideal para desconectarse un rato, y aunque la mayoría de las facultades y las prepas que están incorporadas siguen este mismo ritmo, siempre es buena idea tener presente que estas son las fechas base que mueven a casi toda la institución.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026 para el IPN?

En el caso del Politécnico, la situación es bastante parecida al principio pero con un cierre distinto. Los estudiantes del IPN también comenzarán su periodo de asueto el lunes 30 de marzo de 2026. Sin embargo, su calendario marca que las vacaciones se extienden hasta el viernes 10 de abril de 2026.

Esto les da un margen un poco más amplio antes de volver a la carga el lunes 13 de abril de 2026. Aunque el tiempo total varía un poquito entre ambas escuelas, lo importante es que los días más fuertes de la celebración coinciden perfectamente, permitiendo que todos aprovechen las tradiciones o simplemente un tiempo de ocio necesario.

Hay que recordar que estos días se otorgan principalmente por el contexto de las festividades religiosas, lo que suele traer consigo un movimiento enorme en las carreteras y en los puntos turísticos del país. Por eso, si tienes planes de moverte a algún lado, toma en cuenta que habrá mucha gente buscando lo mismo que tú.

Estas fechas son la oportunidad perfecta para pasar tiempo de calidad con la familia o simplemente recargar las pilas antes de enfrentar la recta final del ciclo escolar. Ya con los días confirmados en mano, solo queda que te organices bien para que este descanso sea justo lo que necesitas para terminar el año académico con todo el ánimo.

