Senado aprueba Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos 2023

Ya de madrugada, el pleno del Senado aprobó en lo general y particular sin cambios como se recibió de la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.

Se contempla que los ingresos que percibirá la Federación durante el ejercicio fiscal del próximo año serán por un total de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos.

Además, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de tres por ciento, para el siguiente año; un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios, con un precio ponderado acumulado del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril.

Los senadores de Morena y aliados votaron a favor.

“Por lo que hace a los ingresos petroleros se estima que los mismos alcancen la cifra de 1.3 billones de pesos con lo que se asegura el subsidio de las gasolinas como medida de apoyo a la economía de las y los mexicanos (...) Las condiciones para el crecimiento están dadas, las condiciones para desarrollar un mejor país están puestas sobre la mesa”, aseguró Ernesto Pérez Astorga, Senador de Morena

Oposición vota en contra de los dictámenes Ley de Ingresos y Ley Federal de Derechos

En la sesión que se prolongó por varias horas, la oposición voto en contra de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.

“Contra todos los pronósticos la inflación bajará, contra todos los pronósticos creceremos al 3 por ciento y contra todos los pronósticos vamos a producir petróleo que no hemos producido en casi 10 años (...) Por qué no es posible que creas lo que estas poniendo en la Ley de Ingresos? Porque entonces no estarías contratando el nivel de deuda que estás contratando”, explicó Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PAN.

“El crecimiento económico es muy optimista, pronostican crecer el 3 por ciento para 2023 lo que contrasta con los pronósticos que tienen instituciones bancarias, que tiene la OCDE que tienen algunos otros organismos internacionales que hablan del 2 por ciento o del Banco de México que habla del 1.6 por ciento para el siguiente año y esto en que se traduce en que los ingresos que vienen como parte de este paquete económico no los van a alcanzar”, Nubia Mayorga, senadora del PRI.

El proyecto de decreto se turnó al Ejecutivo Federal para los efectos Constitucionales correspondientes.