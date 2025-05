¿Se equivocó? Senador Carlos Lomelí acusa a Morena de ser el responsable de la violencia en Jalisco

El senador Carlos Lomelí Bolaños, del partido Morena, generó polémica al señalar a su propio partido como responsable de la crisis de inseguridad que atraviesa el estado de Jalisco. Durante una rueda de prensa en el Congreso, Lomelí pidió a Morena que asuma su responsabilidad ante los altos niveles de violencia y desapariciones que afectan a los jaliscienses.

En un momento de confusión, Lomelí llegó a culpar a Morena por la violencia, aunque luego aclaró que la responsabilidad principal recae en el partido que gobierna la entidad. Sin embargo, su señalamiento inicial causó revuelo y fue interpretado como un llamado a que Morena reconozca su papel en la situación actual.

“Es un clamor de los jaliscienses que dé la cara el gobernador y el partido de Morena, porque son cómplices de lo que estamos viviendo como ciudad, como ciudadanos de este estado, de los niveles de inseguridad, desapariciones, de violencia de género y muchas cosas más”, dijo.

Carlos Lomelí acepta error y corrige

Tras su declaración donde culpa directamente a Morena sobre la inseguridad y violencia en el estado de Jalisco, el legislador fue cuestionado sobre si se había equivocado de partido y contestó con un tono de molestia: “Ah, no, a ver, si me equivoqué, ya lo había dicho hasta el cansancio: es Movimiento Ciudadano quien tiene toda la responsabilidad, y les he dicho que este pollito es naranja y ellos tienen que aprender a digerirlo; y que salgan a dar la cara de lo que está sucediendo en el estado”.

Posteriormente, a través de su cuenta oficial de X escribió: “Les duele la verdad que vivimos en Jalisco, y por eso intentan distorsionarla. Hoy, en conferencia, tuve un pequeño error y ahora intentan usarlo para ocultar lo que a todas y todos en Jalisco nos duele”.

Les duele la verdad que vivimos en Jalisco, y por eso intentan distorsionarla. Hoy, en conferencia, tuve un pequeño error y ahora intentan usarlo para ocultar lo que a todas y todos en Jalisco nos duele.



Aquí se los dejo claro y con video: Movimiento Ciudadano es responsable de… pic.twitter.com/l56wX9q4rE — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) May 19, 2025

A pesar de haber corregido su declaración, esto no fue suficiente para que varias personas señalaran que quizá no fue un error del todo.