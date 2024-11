“Después de una profunda reflexión": Senadora expriista, Cynthia López, da el salto a Morena

Cinthya López Castro, exsenadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer que “después de una profunda reflexión ”, tomó la decisión de unirse al grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ademas, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Después de una profunda reflexión he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer Presidenta de México @Claudiashein en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa: México.



Agradezco a la Presidenta de Morena @LuisaAlcalde su recepción y respaldo.… — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) November 12, 2024

Cynthia López renunció a su militancia del PRI y se unió a Morena

La senadora del tricolor Cinthya López, renunció a su militancia tras acusar que mantiene un conflicto con Alejandro Moreno después de que no participó en la votación de la Reforma que prohíbe corregirle la plana a los legisladores aunque violen la Constitución. Esto, el pasado 29 de octubre.

En ese momento, aseguró que votará en contra de todo lo que afecte al país. Antes ya había asegurado que no votó por sentirse mal de salud. Ante los rumores de que podría sumarse a las filas del oficialismo, dijo que por lo pronto no tiene partido alguno se queda como independiente. También señaló que no estaba de acuerdo con la reforma al Poder Judicial ni con la de Supremacía Constitucional, pero ya no se siente a gusto en el PRI.

Bienvenida senadora @cynthialopezc1 a @PartidoMorenaMx. Seguros estamos que nos ayudarás con tu experiencia en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.



Felicidades por tu valiente decisión. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 12, 2024

Alejandro Moreno afirma que Cynthia López fue expulsada del PRI

Por su parte, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas reaccionó a la renuncia de la legisladora Cinthya López Castro como militante del partido. En ese sentido, dio a conocer que los senadores del grupo parlamentario del PRI se reunieron tras la votación de la reforma y decidieron expulsar a López Castro.

Hasta el momento, solo la secretaria General del PRI, Tania Larios, reaccionó al salto de la expriista: “Vulgar traidora, la ciudadanía no lo olvidará, tienes un curul que le pertenece a la oposición, tus contradicciones, incongruencia, falta de principios y de honor es lo más grotesco que he visto en política, ni yunes se atrevió a tanto”.