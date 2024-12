VIDEO: Senadores casi arman ‘campal’ tras criticar que Yunes Márquez se fue a Morena

Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes Márquez , senadores de Morena, casi se agarran a golpes con los legisladores del PAN, Enrique Vargas y Mario Vázquez Robles, de Chihuahua, durante la sesión de hoy.

La situación se generó cuando los legisladores estaban en la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial , pero en algún momento los ánimos se calentaron.

¿Por qué se iban a pelear en el Senado?

Este día, el panista Mario Vázquez Robles criticó que Miguel Ángel Yunes Márquez dejó el Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la bancada de Morena. Por su parte, el expanista opinó al respecto sobre los comentarios hacia su persona y manifestó:

“Quiero decirles, que el que me falte al respeto, senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyar a México y nadie me puede criticar por ello, no me voy a dejar”, expresó y ello fue aplaudido por unos cuantos senadores.

López Hernández dijo que renuncia a su fuero para atender cualquier denuncia que presente el panista ante las amenazas que dijo recibir de su parte. Mientras Yunes Márquez defendió su chapulineo... pic.twitter.com/DrIBrKGlMh — Angel Gallegos (@gallegoso) December 6, 2024

Adán Augusto casi golpea a senador

Luego de los comentarios por parte del panista, el legislador de Morena, Augusto López, estuvo a punto de golpearlo, momento que fue grabado y compartido en redes sociales.

De las palabras casi se van a los golpes, todo mientras se desarrollaba la sesión, pero ante este escenario, el presidente del Sebado, Gerardo Fernández Noroña, pidió a los legisladores que regresaran a su lugar, pero como no le hicieron caso, declaró un receso pese a que estaban en la votación.

¡ A dos de los golpes en el @senadomexicano !



El senador @MarioVzqzR criticó que @MYunesMarquez se pasara a la bancada de Morena cuando fue electo por @AccionNacional. Esto desató la molestia de Yunes y que el morenista Adán Augusto López quisiera golpear al legislador y… pic.twitter.com/BJauvL92TD — Irving (@IrvingPineda) December 6, 2024

PAN expulsó a Miguel Ángel Yunes tras votar a favor de la reforma judicial

El 14 de noviembre PAN dio a conocer la Comisión de Orden del partido, decidió expulsar a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, tras votar para aprobar la reforma Judicial impulsada por Morena.

“La Comisión de Orden de Acción Nacional, en pleno ejercicio de sus atribuciones y por unanimidad de sus miembros, ha tomado la decisión de expulsar del partido a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares”, se expuso en el comunicado que emitió el PAN.

También dieron a conocer que la medida se tomó por la necesidad de mantener “la integridad y los valores” que caracterizan al partido.