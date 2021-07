Senadores del PAN piden investigación a fondo sobre espionaje en México

Ciudad de México. Senadores del PAN aseguran que la práctica del espionaje ilegal en México se sigue dando de diversas maneras y formas.

Dicen que existen pruebas de estos ilícitos que se han documentado y dado a conocer a través de investigaciones periodísticas y organizaciones no gubernamentales.

Por ese motivo solicitaron a las autoridades correspondientes que antes de negar la existencia del espionaje ilegal haya una amplia investigación sobre estas acciones.



Exigen castigo a responsables de presunto espionaje

En conferencia de prensa Damián Zepeda pidió que también se investigue a fondo el espionaje ilegal del pasado y se castigue con apego a la ley a quienes resulten responsables de esos hechos.

Dijo que la situación no debe quedar en la impunidad y en acuerdos oscuros pues un gobierno que se precia de defender el estado de Derecho debe actuar siempre apegado a la legalidad.

“Espiaron a diplomáticos, espiaron a líderes de la oposición, espiaron a periodistas, espiaron a defensores de Derechos Humanos, no es un tema del Presidente si quiere, él o no investigarlo él o no ir a rendir cuentas. Lo que exigimos, es que sea una investigación total. Que se ponga de manera transparente toda la información y que exista sanción para quien abusó y llevó a cabo esta acción autoritaria y represora desde el Gobierno; Esa es la respuesta de un Estado que verdaderamente quiere combatir el espionaje, al final es un delito; de 6 a 12 años de prisión para quien intervenga las comunicaciones de manera indebida”

El legislador insistió en que la investigación sobre espionaje ilegal debe comenzar por los de casa, y comprobar que la situación ya no se da como se argumenta desde Palacio Nacional.

“Que se diga, si al día de hoy se continúa prestando ese servicio en alguna de las dependencias de este Gobierno. Que nos expliquen, porque organismos de la sociedad civil hecho público en mayo de 2020 a través de un medio de comunicación afirman que se contrató con la empresa. L 3. Harris Technology el uso de antenas falsas, en este sexenio. En la zona del Valle de México. Antenas que se utilizan para interceptar comunicaciones y por último que se lleve a cabo una investigación por parte de la Fiscalía General de la República profunda”.