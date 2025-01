Senadores del PRI rechazan acusaciones de traición a la patria; acusan a Morena por fallida estrategia

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) han salido en defensa propia y del país, rechazando enérgicamente las acusaciones del gobierno de Morena que los cataloga como traidores a la patria.

En una declaración contundente, el senador Néstor Camarillo representó la posición oficial de su bancada, marcando una línea clara de distinción entre crítica política y deslealtad nacional.

Morena, el causante de la inseguridad en el país; acusa oposición

La intervención pública dejó en claro que el PRI mantiene un compromiso irrenunciable con México, los migrantes y todos los estados de la República, pero sin compartir las políticas públicas implementadas por el gobierno actual.

El mensaje fue directo: no somos traidores, son una oposición responsable que busca señalar los errores en la administración gubernamental.

Los senadores denunciaron que son los gobiernos morenistas quienes realmente han propiciado los altos índices de violencia en el país, tolerando la delincuencia con una estrategia de “abrazos” que ha resultado completamente ineficaz. Destacaron particularmente la problemática del tráfico de fentanilo, que ha crecido de manera alarmante bajo la actual administración.

De manera categórica, rechazaron cualquier tipo de intervencionismo por parte del presidente de Estados Unidos, pero también se manifestaron en contra de la destrucción institucional que, desde su perspectiva, está realizando Morena. Señalaron como puntos críticos la reforma al Poder Judicial, la erosión de la transparencia y la vulneración sistemática de derechos humanos.

Hoy más que nunca, defendamos nuestra soberanía y dignidad. #México 🇲🇽 no se doblega ante amenazas ni aranceles.

La patria es primero: defendamos a nuestros migrantes allá y protejamos a los que vuelvan a casa. pic.twitter.com/06zVsaFekm — Néstor Camarillo (@NestorCamarillo) January 21, 2025

“Estamos con México”, señala senador priista

Camarillo enfatizó que su postura es de total claridad: no están de acuerdo con las políticas gubernamentales, pero mantienen un profundo compromiso con la nación. “Que no se confundan”, expresó, “nosotros estamos con México y con los migrantes, pero no avalamos las acciones que destruyen nuestras instituciones”.

La declaración representa un mensaje de unidad opositora, donde el PRI reafirma su rol como contrapeso político, pero sin caer en descalificaciones personales. Su objetivo es evidenciar las fallas del gobierno actual y ofrecer una alternativa de gobernanza responsable y comprometida con el estado de derecho.