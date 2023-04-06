Señales de radio guían a la NASA a un nuevo exoplaneta del tamaño de la Tierra

Un grupo de astrónomos de la NASA detectaron una repetitiva señal de radio procedente de un exoplaneta que podría tener el tamaño de la Tierra e incluso un campo magnético y una atmósfera, lo que sugeriría existe vida en este astro.

El nuevo exoplaneta identificado como ‘YZ Ceti b’ fue descubierto a través del telescopio Karl G. Jansky Very Large Array, por científicos de la NASA, a través de una señal de radio, lo “suficientemente fuerte como para ser detectada desde una distancia considerable”, ya que la estrella se encuentra situada a 12 años luz de la Tierra.

Los científicos creen que la señal fue creada por la interacción entre el campo magnético del planeta y el plasma de la estrella que orbita. El hallazgo resulta increíble debido a que los campos magnéticos son invisibles, como los agujeros negros, lo que dificulta mucho identificarlos, así como determinar la habitabilidad de los planetas que rodean.

Cabe destacar que los campos magnéticos son cruciales para fomentar la vida en un planeta, ya que protegen a los astros de la dañina radiación cósmica del espacio exterior, así como de las partículas cargadas de viento solar, que pueden ser perjudiciales para cualquier forma de vida potencial, si este tipo de flujo, la vida no sería capaz de sobrevivir.

Así es el nuevo exoplaneta ‘YZ Ceti b’ detectado por la NASA

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature Astronomy, el ‘YZ Ceti b’ es parecido a una enana esfera roja ubicada a 12 años luz en la Constelación de Cetus y tiene aproximadamente el 13% de la masa de nuestro Sol y el 17% de su radio.

El planeta está tan cerca de la estrella YZ Ceti que completa una órbita completa en tan solo dos días. Mientras este astro se encuentra girando, el plasma choca con el campo magnético del planeta, rebota e interactúa con el campo magnético de la estrella. Según explicó la NASA, todas estas reacciones energéticas crean y liberan fuertes ondas de radio que pueden detectarse en la Tierra.

Nuevo exoplaneta del tamaño de la Tierra, podría tener un campo magnético e incluso una atmósfera.|Pexels

Señales de radio podría probar que existe vida extraterrestre

Otro hecho sin precedente que ha abierto el descubrimiento del exoplaneta es si realmente existe la vida extraterrestre, una pista interesante para los científicos, quienes han calificado a las señales de radio recibidas como “coherentes” con un campo magnético.

En la medida que el plasma de YZ Ceti se aleja del “arado” magnético del planeta, interactúa con el campo magnético de la estrella misma, lo que genera ondas de radio lo suficientemente fuertes como para ser observadas en la Tierra. De confirmarse que las ondas de radio se trata de vida extraterrestre, podría dejar evidencia al mundo de otros planetas habitables en el universo.

Hasta el momento, los investigadores indican que se necesitarán más estudios para presentar un caso claro de que las señales realmente son generadas por el campo magnético del planeta.