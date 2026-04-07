¡Se vienen 4 megapuentes! Éste es el mes con más descansos, según el calendario oficial

El periodo vacacional de Semana Santa poco a poco llega a su fin, y sí, las familias mexicanas ya han comenzado a consultar el calendario en busca de los próximos megapuentes por lo que Azteca Noticias monitoreó para ti las próximas fechas.

Los 4 megapuentes que se vienen en un solo mes

Aunque el regreso a la rutina de madrugar para ir a la escuela no se puede parar, el mes de mayo se perfila como una de las etapas con mayor flexibilidad en el ciclo lectivo, debido a una combinación de conmemoraciones oficiales y actividades administrativas del magisterio.

El quinto mes del año destaca tradicionalmente por concentrar un elevado número de suspensiones de labores académicas. De acuerdo con la planificación vigente para este 2026, el primer descanso llegará de forma inmediata con el 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo.

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Posteriormente, la celebración dedicada al Día del Maestro y la Maestra, el 15 de mayo, otorgará una nueva pausa en las aulas.

Finalmente, el calendario marca el 29 de mayo como el día destinado a la sesión del Consejo Técnico Escolar, lo que completa una triada de interrupciones para los estudiantes.

Viernes de puente: Las suspensiones por Consejo Técnico Escolar y festivos oficiales

Todas las jornadas de asueto mencionadas coinciden con el día viernes, lo que dará lugar a una serie de periodos de descanso prolongados.

Esta estructura se repetirá incluso al finalizar el siguiente mes, ya que el 26 de junio también se llevará a cabo una reunión de catedráticos, asegurando un fin de semana largo adicional para la comunidad escolar antes del cierre del ciclo.

¡Márcalos en el #calendario!



En 2026 habrá algunos descansos oficiales para las y los mexicanos; te compartimos el calendario de los #puentes y fines de semana largos para este año.https://t.co/ocyywzJicp pic.twitter.com/RfViyxOBvs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 5, 2026

Más allá de los días de descanso obligatorio, existen fechas de gran peso cultural que suelen alterar el ritmo habitual de las instituciones educativas. El 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, muchas escuelas optan por suspender clases para facilitar los festejos a las jefas de familia, a pesar de no ser un asueto oficial.

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Por otro lado, la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, al situarse a mitad de semana, genera la posibilidad de que el descanso se recorra para consolidar otro periodo largo de inactividad, permitiendo así una mejor organización de las actividades recreativas familiares.

Finalmente, el panorama educativo para el cierre del año escolar contempla factores extraordinarios como la celebración de la justa deportiva mundialista.

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Aunque la temporada de festividad atlética está programada para iniciar el 11 de junio de 2026 y se anticipa que habrá días inhábiles relacionados con este evento, las autoridades competentes aún no han emitido la información oficial detallada sobre cómo se ajustará la calendarización.

Por lo pronto, los padres de familia pueden planificar sus agendas tomando en cuenta los múltiples descansos confirmados que ofrece el mes de mayo para disfrutar con los más pequeños del hogar.

