Sequía azota durante 30 años a La Higuera, Sinaloa

A tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra La Higuera, perteneciente a la sindicatura del Salado. En medio de este lugar viven con sequía y los pobladores aseguran que tienen más de 30 años con problemas de escasez de agua.

Según el m onitor de seq uía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio de Culiacán se encuentra en sequía moderada pero los habitantes de La Higuera comentan que ellos padecen la falta de agua durante todo el año.

Buscan perforar un nuevo pozo en beneficio de La Higuera

Afirman, cada familia tiene que arreglárselas de manera distinta: “Si no vienen las pipas, como nosotros vivimos en lo alto, si no vienen las pipas no hay agua, y si no hay agua tengo que acarrear; entonces en eso afecta. A veces no hay en qué acarrear el agua"; comenta Eliseo Zavala para Fuerza Informativa Azteca .

Leticia es otra de las vecinas afectadas, ella relata que en casa de su mamá sí hay abasto de agua, por lo que también tienen que trasladar el líquido en cubetas. El problema se acentúa ya que su familiar vive a unos 300 metros dentro de la sindicatura.

Es preciso señalar que la ganadería es una de las actividades económicas principales de la región; no obstante, cada año tienen temor ante la sequía, pues si el agua no llega durante la temporada de lluvia, la sequía les golpea con la época de vacas flacas.

Lázaro Meza es un ganadero y afirma que el año pasado el dique retuvo suficiente agua y esto les benefició; sin embargo, dice que durante dos años no le entró absolutamente nada de agua porque no hubo corriente en los arroyos.

Sequía azota durante tres décadas a La Higuera, Sinaloa

Al respecto, consultamos al síndico de la localidad y aseguró que alistan la perforación de un pozo nuevo.

“Tengo dos pipas de la sindicatura más las que nos manda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) y no nos damos abasto. Tenemos en trámite una perforación en el poblado de La Higuera pero ha sido complicado la localización del terreno"; declaró el síndico Fortunato López.

En este lugar residen aproximadamente mil personas y es la comisaría más grande de la sindicatura de El Salado. Cubetas, baldes y grandes recipientes se encuentran afuera de las casas y esperan ser llenados cada tres días que acuden las pipas con agua.