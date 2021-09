¿Qué le pasó a Sergio Mayer? Esto se sabe sobre su estado de salud

Desde el viernes pasado se informó que Sergio Mayer se encontraba hospitalizado con riesgo de perder la audición del oído izquierdo y se sospechaba de un posible envenenamiento; sin embargo, familiares y su representante no dieron más detalles sobre el estado de salud del ex diputado federal.

La mañana de este martes, el propio Sergio Mayer habló sobre su estado de salud en entrevista para un programa de radio, en el que comentó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia desde el viernes y actualmente se encuentra delicado pero estable.

“Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio el virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”, aclaró el también cantante al poner énfasis en que no se trata de nada relacionado con el Covid-19.

Sergio Mayer explicó que el virus que padece le afectó el oído, la garganta, el estómago y los riñones, por lo cual se encuentra en terapias y todos los días le hacen análisis para conocer su evolución.

“No es coronavirus, es algo que deterioró mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde se pierde el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo si no es irreversible y se pierde completamente”, explicó.

Agregó que le harán una resonancia magnética para descartar que pudiera tener algún tumor que le esté afectando el oído.

Issabela Camil explica el estado de salud de Sergio Mayer

Por su parte, Issabela Camila, esposa del actor, también explicó cuál es la complicación que mantiene a Sergio Mayer hospitalizado desde el fin de semana.

Camil señaló que el virus que padece Mayer lo estuvo manifestando desde hace tres años, durante su campaña política, y ahora regresó con más fuerza dañando el esófago y haciendo que casi pierda el oído.

También detalló cuál es el tratamiento que está recibiendo Sergio Mayer que le ha ayudado a mejorar su estado de salud, aunque aún permanece delicado.

“Con estos tratamientos ya lleva tres en la cámara hiperbárica,al parecer son 10. Me comentó ayer que empezó a escuchar un poquito que como que escuchó que le tronaba algo en el oído y recuperó parte del oído, pero no 100 por ciento todavía, está apenas escuchando un poquito, escucha voces, me dijo que muy bajito; pero bueno, al menos se está recuperando”.

Para finalizar, la esposa de Sergio Mayer indicó que los médicos todavía no tienen un diagnóstico exacto de la enfermedad del actor: “no lo han nombrado, por eso también se quedó en el hospital para que le hicieran más pruebas”.

