Sergio Mayer revela que quiere ser jefe de Gobierno de la CDMX

El actor y también diputado, Sergio Mayer, reveló sus intenciones políticas futuras, entre las que destacan ser senador y jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado en su programa de YouTube, Sergio Mayer habló de varios temas y de sus planes a futuro en la política, al asegurar que también le gustaría ocupar un escaño en el Senado.

Te puede interesar: Sergio Mayer se deslinda de la muerte de Edgar Ponce

No obstante, la declaración que más llamó la atención fue la de querer ser jefe de Gobierno de la CDMX, algo que aseguró, causará sorpresa.

Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, se va a generar: a mí me gustaría ser senador de la República o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Gracias @YordiRosado por la entrevista, eres una gran persona. No se la pierdan Hoy a las 18:00 hrs, https://t.co/PjLGAzvjUY — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) August 8, 2021

¿Qué hizo Sergio Mayer para llegar a la política?

El exintegrante de Garibaldi contó en la entrevista la forma en que llegó a la política y por qué ocupa ahora un curul en la Cámara de Diputados.



Hace muchos años dije: ‘Quiero hacer política’ y hacer cosas como actor para llegar a ser político, porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abres. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy.

Sergio Mayer dijo que desde que ganó la diputación federal por el distrito 6 en la CDMX recibió críticas debido al salto del espectáculo a la política; sin embargo, aseguró que siempre le interesó la política y el medio del espectáculo le ayudó a llegar a ella.

Yo empecé a ser vocero de los derechos de los niños, eso me empezó a llevar a hacer trabajo social, hice iniciativas de ley desde la parte ciudadana que la gente no sabe.

Te puede interesar: Debaten segundo extraordinario para desafuero de diputados

Sergio Mayer descartó que el partido político de Morena lo convocara por ser popular y dijo que a él le hablan por el trabajo legislativo que realiza, no por lo que hacen el resto de actores o famosos que entran a la política.

A mí nunca me hablaron por ser popular, porque hay gente que es más popular que yo, que tiene más seguidores. Tampoco fue un tema de ocurrencias.

Sergio Mayer aseguró no vivir del erario y no buscar estar en la política por una cuestión monetaria, sino del esfuerzo y el trabajo que realiza desde la diputación que hace.

“Me da risa y no me interesa lo que opinen”, dijo el ex Garibaldi.

El actor aseguró, tras confesar sus aspiraciones a ser jefe de Gobierno de la CDMX, que no le interesan las críticas que reciba.

Te puede interesar: INE aprueba bolsa de 5 mil 821 mdp para partidos políticos en 2022