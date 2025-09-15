VIDEO: ¡Otra vez bajo el agua! Clínica 53 del IMSS colapsa ante lluvias intensas

A menos de una semana de la tragedia que dejó decenas de heridos y muertos por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, otra emergencia azota al municipio de Los Reyes La Paz.

Esta vez, las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones que afectan a hospitales, colonias y la movilidad de miles de personas en la zona.

VIDEO: Crisis en sistema de salud, clínica del IMSS se inunda

El agua ingresó a la planta baja de la Clínica 53 del IMSS, dificultando el acceso de pacientes y personal médico. La corriente bajaba con fuerza, semejando un río, lo que hizo que la atención médica se viera interrumpida y comprometida. Este hospital, que había sido clave durante la emergencia de la pipa, ahora enfrenta su propia crisis: quienes antes recibían ayuda, hoy necesitan apoyo.

Se registraron severas inundaciones en Los Reyes La Paz



La clínica 53 del IMSS quedó gravemente afectada: el agua corría como un río, complicando el acceso de pacientes y personal médico, además de dañar la planta baja del hospital.



En la colonia Valle de los Pinos

IMSS informa sobre la clínica inundada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, debido a la intensa lluvia y la saturación de la red hidráulica municipal, se presentó ingreso de agua en el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 53, así como acumulación en la barda perimetral.

De manera inmediata se activaron los protocolos internos de Protección Civil, lo que permitió la reubicación preventiva de pacientes al primer piso, sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes de riesgo para pacientes, familiares o trabajadores.

El IMSS agregó que actualmente el nivel de agua ha disminuido y que el personal de conservación, limpieza e higiene trabaja en la desinfección y recuperación de los espacios afectados, en coordinación con el área médica.

El IMSS informa que se realizan labores de limpieza y recuperación en el Hospital General de Zona No. 53, luego de la lluvia y la saturación de la red hidráulica municipal que ocasionaron inundaciones en el área de Urgencias.



Se precisa que no hubo personas lesionadas

Línea A del Metro CDMX suspende servicio parcial

El Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio de la Línea A del Metro se suspendió entre Guelatao y La Paz por la acumulación de agua en el drenaje. Solo opera la ruta de Pantitlán a Guelatao, generando saturación en trenes y andenes.

En superficie, la Calzada Ignacio Zaragoza colapsó por las inundaciones, provocando un embudo vehicular que se extendió desde Pantitlán hasta Santa Martha Acatitla. Unidades de transporte público quedaron varadas y muchos pasajeros tuvieron que caminar bajo la lluvia en busca de alternativas.

Elementos de Protección Civil, junto con trabajadores del Sistema de Aguas del Estado de México y de la Ciudad de México, se desplegaron para desazolvar y bombear el agua acumulada.