Microsismos en CDMX: Sheinbaum se reunirá con científicos para saber la causa

Tras losmicrosismos que se han registrado, en los últimos días, en la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que este viernes 11 de mayo se reunirá con científicos para conocer la causa que los provoca.

“El día de mañana yo tengo una reunión con estos, con este grupo de científicos de la red de microsismos, pues, para ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía”.

Hasta el momento sin incidentes por el movimiento telúrico de 1.7 con epicentro en la Ciudad de México.



En breve más información por parte de la @SGIRPC_CDMX. https://t.co/kXGdBFHiMe — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 11, 2023

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, explicó por qué no se activa la alerta sísmica cuando ocurre un microsismo en la CDMX como el ocurrido esta mañana en la alcaldía Magadalena Contreras de 2.2 de magnitud y el que se registró ayer de magnitud 3.0.

“Cuando el epicentro está aquí pues se siente en el mismo momento, no hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica”.

La mandataria capitalina, indicó que los microsismos son fénomenos que se han suscitado en la CDMX con registro oficial desde 1981, destacó que en 2019 hubo algunos y desde ahí se constituyó un consejo científico dentro de la red ECOs.

“Ellos están al pendiente, está instrumentado inclusive y son microsismos de baja magnitud que tiene su epicentro en la Ciudad de México, hace como un mes, mes y medio que se registró emitimos un boletín el 21 de abril, donde dice que ocurren en el Vallede México y suelen presentar magnitudes menores a 3.8 “.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la CDMX?

Sheinbaum explicó que cuando un sismo se registra en otro estado, es decir en Oaxaca, Guerrero, Michoacán o Chiapas se activa la alerta sísmica en la CDMX, ya que el sistema está diseñado para alertar a sismos lejanos y hay suficiente tiempo un minuto o segundos antes para que emitir la alerta.

“Cuando el epicientro es aquí (Ciudad de México) se siente en el mismo momento, no hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se prende la alert sísmica”, indicó.