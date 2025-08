“La mafia del poder”: Andy López reaparece y acusa de espionaje tras polémica por su viaje a Japón

Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, reapareció para aclarar su reciente viaje a Japón tras intensas jornadas de trabajo. A través de una carta publicada en Instagram, López Beltrán desmintió versiones sobre gastos excesivos y acusó a sus adversarios de espionaje, calificando la agresividad de ciertos medios como parte de la “mafia del poder”.

¿Qué dijo Andy López Beltrán tras su viaje a Japón?

Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, reapareció la noche del martes en su cuenta oficial de Instagram para explicar los motivos de su viaje a Japón. En una carta abierta, confirmó que fue una decisión personal tras “extenuantes jornadas de trabajo” y aclaró que utilizó recursos propios, notificando previamente a la dirigente nacional Luisa María Alcalde.

El morenista detalló que el vuelo incluyó una escala en Seattle antes de llegar a Tokio y niega categóricamente que haya pagado costos elevados por hospedaje. Aclara que el hotel donde se alojó costó aproximadamente 7 mil 500 pesos por noche, con desayuno incluido, rechazando versiones que hablaban de tarifas de hasta 50 mil pesos

Andy López Beltrán acusa de espionaje a “la mafia del poder”

En su carta, Andy López Beltrán denunció un supuesto espionaje político, alegando que las imágenes de su viaje fueron obtenidas gracias a “espías” enviadas por adversarios para desprestigiarlo: “Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio… No me extraña la agresividad del hampa del periodismo, que es equivalente a la perversidad de la mafia, del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios.”

El secretario de Morena enfatizó que su educación y formación política están basadas en la austeridad y la humildad: “No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Benito Juárez”.