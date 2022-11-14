Sheinbaum acude a inauguración del hospital IMSS-Insabi en Cuajimalpa

Ciudad de México. Durante el mediodía de este lunes autoridades federales y capitalinas inauguraron el hospital general de zona IMSS-Insabi en la alcaldía Cuajimalpa.

El secretario de salud federal Jorge Alcocer, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, Zoe Robledo, director general del IMSS y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y profesionales de la salud así como público en general y medios de comunicación asistieron a un recorrido e inauguración de este nosocomio que podrá atender hasta 200 mil personas al año y cuenta con 691 médicos enfermeros el día de hoy y especialistas qué atenderán de forma gratuita a quienes acudan ser atendidos en este lugar.

La jefa de gobierno capitalina presumió que este es el primer hospital de la modalidad inspi en estar de la capital del país por lo que hasta el momento se posiciona como el mejor de su tipo en la CDMX.

"Pues va a ser el mejor, es la primera alcaldía que va a entrar al programa bienestar así que tal vez este sea el mejor hospital que hay en la Ciudad de México porque va a tener una atención especial por parte del gobierno de México", dijo Sheinbaum Pardo.

Zoe Robledo detalló que el hospital cuenta con poco más de 60 camas que podrían aumentar a 200.

Entre las áreas de atención de este hospital destacan 15 especialidades entre las que destacan Trauma y Ortopedia, Geriatría, Medicina infantil y Maternidad, Sirugía, atención dental, entre otraa. Se aclaró que a atención será gratuita y abierta a todo público.

"En este hospital se recibe a todos y no se le cobre a nadie y esa es la intención de la 4T en este hospital, si lo hacemos en Cuajimalpa lo podemos hacer en toda la ciudad y si lo hacemos en toda la ciudad lo podemos hacer en todo México", dijo Robledo.

Antecedentes de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa

El 29 de enero de 2015, a las 07:15 se registró una Explosión en el Hospital Materno de Cuajimalpa, causada por una fuga de gas de un camión que abastecía al hospital.

En este accidente fallecieron 7 personas y cerca de 60 resultaron heridas.