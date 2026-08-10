Detrás de las giras de Andy López: opacidad, lujo y… ¿Posibles actos anticipados de campaña?

Andy López Beltrán, hijo del expresidente, realizó al menos 144 viajes durante su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aunque el partido solo reconoce 26.

Actualmente, Andy López realiza una nueva gira en Tabasco, presuntamente en campaña anticipada para buscar una diputación local y obtener fuero, en medio de señalamientos sobre su enriquecimiento desde que accedió al poder.