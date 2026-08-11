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¿Victimismo en la 4T? Andy López Beltrán acusa a EU de querer intervenir en México para desprestigiarlos

Mientras EU investiga a políticos por nexos con el narco, Andy López Beltrán asegura no estar involucrado y que ya va preparando a la gente ante el “intervencionismo”.

Por: Iveth Ortiz, Javier Alatorre

El gobierno de la 4T asegura que existe una intención política de intervenir en México y desprestigiar al movimiento, pero del otro lado, Trump, la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia han sostenido que su objetivo es combatir a los cárteles de la droga, mismos que han generado una ola de violencia en México.

Pese a las investigaciones pendientes contra políticos ligados al narco, Andy López Beltrán ha rechazado cualquier vínculo con actividades delictivas y ha acusado a Washington de buscar intervenir en la política mexicana, incluso llevando ese mensaje casa por casa durante su gira por Tabasco.

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