¿Victimismo en la 4T? Andy López Beltrán acusa a EU de querer intervenir en México para desprestigiarlos

El gobierno de la 4T asegura que existe una intención política de intervenir en México y desprestigiar al movimiento, pero del otro lado, Trump, la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia han sostenido que su objetivo es combatir a los cárteles de la droga, mismos que han generado una ola de violencia en México.

Pese a las investigaciones pendientes contra políticos ligados al narco, Andy López Beltrán ha rechazado cualquier vínculo con actividades delictivas y ha acusado a Washington de buscar intervenir en la política mexicana, incluso llevando ese mensaje casa por casa durante su gira por Tabasco.