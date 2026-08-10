Sin contrapesos ni pluralismo: La embestida contra las organizaciones civiles amenaza la democracia en México

Desde la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, las organizaciones de la sociedad civil han enfrentado descalificaciones y ataques constantes desde la tribuna pública, donde se les califica de “instrumento de los conservadores”. Especialistas e internacionalistas advierten que esta hostilidad responde a un manual probado en regímenes autoritarios como Venezuela, basado en el recorte de financiamiento público, la presión fiscal y la estigmatización para neutralizar el contrapeso ciudadano.

Reinaldo Díaz, exalcalde de El Hatillo en Venezuela y exiliado político, enfatiza que cuestionar al poder es un pilar fundamental de la democracia; sin embargo, en México la eliminación de estos espacios amenaza con imponer una visión única del gobierno y sofocar el pluralismo.

El silenciamiento de las organizaciones civiles dejaría sin voz a sectores vulnerables como mujeres, comunidades indígenas, madres buscadoras y niños con cáncer, eliminando las vías de intermediación y participación ciudadana. Académicos del Tec de Monterrey y politólogos advierten que, al desmantelar las vías democráticas que permiten la transición pacífica del poder y la atención de demandas sociales, el país se expone a una mayor opacidad, violencia y un eventual estallido social. La centralización del poder y la falta de contrapesos al autoritarismo encaminan a las instituciones hacia un escenario antidemocrático, pues sin una sociedad civil activa no hay democracia posible.