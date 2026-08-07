¿Tensión en la 4T? Se cumplen 100 días de la solicitud de EU para arrestar y extraditar a Rocha Moya

Hace 100 días, autoridades de Estados Unidos solicitaron detener a 10 personas de Sinaloa, entre ellas Rubén Rocha Moya, para ser extraditadas a ese país; la petición habría sido firmada por Jay Clayton, quien actualmente ocupa la dirección nacional de Inteligencia de EU.

La acusación señalaba presuntos vínculos entre operadores políticos de Morena y grupos delictivos para influir en procesos electorales de distintos estados; entre las entidades mencionadas aparecen Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas.

Una advertencia desde EU puso a temblar a la política en Sinaloa

Estados Unidos también lanzó una advertencia contra quienes trafiquen drogas, obtengan ganancias de estas actividades o utilicen cargos públicos para proteger a organizaciones criminales; el mensaje establece que ninguna posición política ni conexión con el poder impediría que enfrentaran consecuencias.

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En este contexto, versiones periodísticas han señalado que algunos políticos podrían estar colaborando con autoridades estadounidenses. Entre los nombres mencionados aparecen Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

El caso Rocha y la pregunta que sigue sin respuesta

A 100 días de aquella solicitud, Rubén Rocha Moya continúa señalado dentro de esta controversia. El caso ha alimentado versiones sobre posibles investigaciones contra otros políticos mexicanos y mantiene abierta una pregunta: ¿hasta dónde podrían llegar las indagatorias de Estados Unidos?