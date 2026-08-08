Morena no quiere que los mexicanos conozcan la realidad del país, por eso quieren regular a los medios: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván advirtió sobre los riesgos para la libertad de expresión

con los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias propuesta desde Palacio Nacional.

Advirtió que esa regulación impuesta podría convertirse en una herramienta para sancionar a medios y periodistas que resulten incómodos para el Gobierno.

“Cuando minan la libertad de expresión, ya no hay más nada”, señaló al advertir sobre el riesgo de que el poder decida qué es opinión, qué es información y qué puede ser sancionado.

Entrevistada por Roberto Ruiz para Azteca Noticias, la gobernadora sostuvo que este gobierno de la 4T es “un gobierno de la muerte” porque pretende ocultar las realidades que viven los mexicanos, como la seguridad, la salud y los servicios.

