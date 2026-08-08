El asesinato de Cuén y la caída de “El Mayo": la trama del narco y corrupción en Sinaloa

El periodista Ricardo Raphael hace el recuento de los hechos ocurridos en el asesinato del político Héctor Melesio Cuén y explica por qué fue usado para ocultar un crimen mayor: la operación del crimen organizado al interior de la política estatal.

También pone nombre y apellido sobre los funcionarios de Sinaloa que estuvieron involucrados en ocultar información relevante en el caso, que lejos de ser indagados por el crimen contra el exrector de la Universidad del estado, fueron ascendidos.

Pese a las irregularidades, el gobierno de México prefirió reservar esta información durante cinco años, bajo el argumento de seguridad nacional, y que ligan el asesinato de Cué, con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y los nexos del crimen organizado con quien gobierno el estado. Rubén Rocha Moya.

