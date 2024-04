¿Ya conocías la “Signal for Help”?: Una esperanza para las mujeres que sufren violencia

La vida de Majo Robles, una mujer oaxaqueña de 27 años, cambió para siempre gracias a una simple señal de mano. Durante una transmisión en vivo en Facebook, Majo, víctima de violencia por parte de su pareja, utilizó la “Signal for Help”, un gesto que le salvó la vida.

En el video, se observa a Majo realizando la señal con su mano: palma abierta, pulgar doblado y los demás dedos sobre él. Los espectadores, al reconocer la señal de auxilio, no dudaron en actuar. Algunos llamaron a la policía de Telixtlahuaca, Oaxaca, mientras que otros enviaron mensajes de apoyo a Majo.

Los oficiales llegaron rápidamente a su casa y detuvieron al agresor. Días después, Majo reapareció en redes sociales, asegurando que no se avergüenza de lo que hizo. “Lo que hice fue refugiarme en las que en ese momento eran mis clientas. Ahora somos más y no me avergüenzo. La verdad es que esta situación me parece que todos en nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia”, mencionó.

¿Qué es la Signal for Help?

La “Signal for Help” es una señal internacional de ayuda para casos de violencia de género. Creada en 2020 por la Fundación de Mujeres Canadienses, se ha popularizado en México y otros países como Estados Unidos.

Violencia contra las mujeres: una realidad global

Las Naciones Unidas estiman que en 2023, más de 736 millones de mujeres padecieron violencia. El Índice de Paz y Seguridad de las Mujeres del Instituto Georgetown reveló que Afganistán, Yemen y la República Centroafricana fueron las naciones más inseguras para ellas en 2023, ocupando los últimos tres lugares del ranking de 177 países. México, por su parte, se encuentra en el puesto 142, el peor de toda Latinoamérica.

Ante la alarmante realidad de la violencia de género, las mujeres buscan alternativas para protegerse. La “Signal for Help” es un ejemplo de cómo una simple acción puede marcar la diferencia. Majo Robles es un testimonio de ello.

¿Ya conocías la “Signal for Help”? Es importante que la aprendamos y la difundamos para que todas las mujeres tengan una herramienta de ayuda en caso de peligro. Recuerda: palma abierta, pulgar doblado y dedos sobre el pulgar. Difundamos esta señal y ayudemos a proteger a las mujeres de la violencia.