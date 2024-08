Talibanes prohíben el sonido de la voz de mujer en público; imponen un velo de silencio sobre afganas

En un nuevo golpe a los derechos de las mujeres, el régimen talibán en Afganistán ha promulgado una ley que impone severas restricciones a la vida cotidiana de las afganas. Esta normativa, que ha sido calificada como una de las más represivas desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, establece un estricto código de vestimenta y conducta que limita significativamente la libertad de las mujeres. Esta vez, prohíben el sonido de la voz de ellas en público.

Nueva ley busca preservar los valores islámicos

La nueva ley, que consta de 35 artículos, detalla una serie de prohibiciones dirigidas principalmente a las mujeres. Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de cubrirse completamente el rostro en público, utilizando el velo integral. Además, se prohíbe el uso de ropa ajustada, reveladora o de colores llamativos, así como el empleo de cosméticos y perfumes.

La ley de moralidad, de 35 artículos, fue promulgada y publicada oficialmente el miércoles tras ser ratificada por el líder espiritual supremo, Haibatullah Akhundzada, declaró el portavoz del Ministerio de Justicia, Barakatullah Rasoli.

Estas restricciones, según las autoridades talibanas, tienen como objetivo prevenir la “tentación” y preservar los valores islámicos. Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y activistas feministas, estas medidas representan un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres y una clara violación de sus libertades fundamentales.

Silencio impuesto a mujeres: no pueden cantar ni leer en público

Se les prohíbe mostrar su rostro o cuerpo a hombres que no sean familiares directos y deben evitar cualquier contacto visual prolongado. Asimismo, se restringe su expresión vocal en público, prohibiéndoles cantar, recitar o leer en voz alta. Estas restricciones se justifican por la creencia de que la voz femenina es íntima y debe mantenerse oculta.

El gobierno ha justificado estas nuevas leyes como una medida para promover la virtud y eliminar el vicio. El portavoz del ministerio, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, expresó su confianza en que estas regulaciones contribuirán a fortalecer los valores islámicos y a crear una sociedad más moral.

La ley no solo restringe la vestimenta de las mujeres, sino que también limita su participación en la vida pública . Se prohíbe que las mujeres trabajen en empleos que no sean considerados “apropiados” para ellas, como en oficinas gubernamentales o en organizaciones no gubernamentales. Además, se les restringe el acceso a la educación y a los espacios públicos.

La prohibición de que las mujeres sean escuchadas en espacios públicos es otra de las medidas más controvertidas de esta nueva ley. Esta restricción silencia a las mujeres y las invisibiliza en la sociedad afgana.

Grave retroceso para los derechos de las mujeres en Afganistán

La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la nueva ley talibana, calificándola de cruel y discriminatoria. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en la vida de millones de mujeres afganas.

Sin embargo, a pesar de las condenas internacionales, los talibanes han mostrado una clara determinación de imponer su visión ultraconservadora de la sociedad afgana, a costa de los derechos fundamentales de las mujeres.

La promulgación de esta nueva ley representa un grave retroceso para los derechos de las mujeres en Afganistán. Las restricciones impuestas por los talibanes limitan severamente su libertad y las condenan a una vida de opresión. La comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión sobre el régimen talibán para que respete los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de género.