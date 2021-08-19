Talibanes desaparecen los rostros de mujeres afganas en Kabul

Cuatro días después de que los talibanes tomaran el poder en Kabul, comenzaron a borrar los rostros de mujeres afganas que lucían en vitrinas de las calles de la capital de Afganistán, con el propósito de eliminar sus caras de todos los lugares públicos.

En redes sociales se viralizó la imagen de un talibán mientras cubría con pintura la imagen publicitaria de una tienda de novias, donde aparecía el rostro de una mujer afgana vestida de blanco, este es solo el comienzo de un régimen extremista que viola los derechos de las mujeres.

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También algunos salones de belleza han tenido que cerrar o borrar las fotografías donde aparecen los rostros sonrientes de mujeres afganas como publicidad en sus escaparates, incluso un local fue vandalizado con pintura negra mientras un talibán patrullaba la zona armado con un fusil.

Si ellos las borran. Nosotras les pondremos rostros:

Abro hilo para introducir fotos de rostros de mujeres afganas.

Las imágenes crean realidades, aceptar sus imágenes del burka, es aceptar la misoginia y la violencia que ellas sufren. pic.twitter.com/Oet0CpPcCZ — Noor A. Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) August 15, 2021

Talibanes prometen respetar los derechos de las mujeres afganas en Kabul

Estos actos vandálicos surgen a pesar de la promesa del nuevo régimen que anunció en días anteriores que respetarían los derechos de las mujeres afganas quienes seguirían teniendo acceso a la educación y podrían seguir trabajando, pero rigiéndose bajo la sharia.

Los talibanes, que han asegurado querer demostrar una imagen de cambio, señalaron durante un comunicado que se comprometían a dejar trabajar a las mujeres siempre y cuando respetaran los principios del islam, sin dar más precisiones.

Las mujeres afganas nuevamente obligadas a usar el burka en todo momento en público, porque, según un portavoz talibán, "el rostro de una mujer es una fuente de corrupción" para los hombres que no están relacionados con ellas. Sus rostros borrados de anuncios #AfghanWomen #Kabul pic.twitter.com/pDkhTnDD4f — Paola Garcia (@Paoladgarc) August 16, 2021

El portavoz, Suhail Shaheen, también afirmó que la burka no será obligatoria, a pesar de que unas horas después de que tomaron el poder en Kabul, al menos dos periodistas comenzaron a utilizarla para sus transmisiones en televisión.

Tras comenzar a desaparecer los rostros de las mujeres afganas de las calles de Kabul, cientos de ellas comenzaron a dudar de las promesas de los talibanes,y temen perder los derechos que ganaron durante los últimos 20 años.

“Si vuelven, nunca volveremos a tener la libertad que tenemos ahora”, señaló una mujer a una agencia de noticias.

Afganos llegan a las inmediaciones del aeropuerto de Kabul

Miles de personas han estado intentando ingresar al aeropuerto de Kabul para subir a algunos de los vuelos de evacuación de militares y civiles, pero en medio de las caóticas escenas, muchos han muerto y talibanes armados han estado disparando al aire para controlar la situación.

Soldados estadounidenses han seguido vigilando el sector para evitar que el aeropuerto colapse de nuevo mientras extranjeros y civiles afganos siguen siendo evacuados.

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