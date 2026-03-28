Ordenan capturar a Silvano Aureoles por homicidio y otros delitos: ¿de qué lo acusan?

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra nuevamente en la mira de las autoridades al contar ser buscado por su presunta responsabilidad en más delitos.

No obstante, no se trata del único presunto implicado, pues también se busca detener a Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán y 14 policias estatales, como parte de una investigación.

Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles ¿de qué lo acusan?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de los exservidores públicos estatales, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Estos delitos están relacionados con hechos registrados el 5 de abril de 2017, en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

Las órdenes fueron concedidas por la autoridad jurisdiccional tras la integración de una carpeta de investigación, en la que se recabaron datos de prueba que permiten establecer la posible participación de los imputados en estos hechos.