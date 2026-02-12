Lista de los municipios de Edomex en los que sonará la alerta sísmica por el simulacro del 18 de febrero 2026

El próximo 18 de febrero 2026 se llevará a cabo el Primer Simulacro en la Ciudad de México y en el Estado de México, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y los protocolos de emergencia, pero ¿en qué municipios del Edomex sonará la alerta sísmica?

La hipótesis será de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro en el sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Municipios del Edomex que participarán en el simulacro 2026

¡Atención, mexiquenses! La alerta sísmica sonará en los altavoces del C5 de todos los municipios del Estado de México que participarán en el simulacro del 18 de febrero 2026. Esta es la lista de zonas en las que se activará la alerta.



Ecatepec de Moreloes

Nezahualcóyotl

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Ixtapaluca

Tecámac

Huixquilucan

Chalco

Chimalhuacán

Cuautitlán

Huehuetoca

Teotihuacán

Coacalco

Nicolás Romero

Tultepec

Chiconcuac

Coyotepec

Tecámac

Teoloyucan

Tepotzotlán

Tultitlán

Entre otros municipios también destacan: Acolman, La Paz, Ozumba, Temamatla, Tequixquiac, Valle de Chalco, Amecameca, Atlautla, Chiautla, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tonanitla, Villa del Carbón, Apaxco, Axapusco, Chicoloapan, Cocotitlán, Huixquilucan, Jilotzingo, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Zumpango, Atenco, Ayapango, Ecatzingo, Isidro Fabela, Juchitepec, Nextlalpan, Otumba y Tlalmanalco.

¿Sonará la alerta sísmica en CDMX?

¡La respuesta es sí! La alerta sísmica se activará en la Ciudad de México el próximo miércoles 18 de febrero 2026 a las 11:00 horas, mediante los 13 mil 992 altavoces en postes de la capital del país.

Además, los ciudadanos de la CDMX y Estado de México, recibirán el mensaje de alerta sísmica en sus celulares.

🔊 ¡Prepárate y participa en el Primer Simulacro por Sismo Ciudad de México - Estado de México 2026!



El próximo 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/aI8O1mRzso… pic.twitter.com/bYsjxRHG1K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 6, 2026

¿Cómo inscribir a mi casa en el simulacro del 18 de febrero?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió los pasos para poder registrar tu casa en el simulacro del 18 de febrero.



En el menú, da clic en la opción " Registrase ".

". Escribe tu usuario, correo electrónico y una contraseña.

Busca un mensaje de "plataformadigitalsgirpc.cdmx.gob.mx" en tu correo electrónico, con el asunto "Activar tu cuenta".

Da clic al enlace que viene en el correo para activar tu cuenta; luego regresa y selecciona la opción "Acceder".

¿Cómo agregar un inmueble?

Ahora, para agregar un inmueble debes seguir estos sencillos pasos:



Ve al menú y selección en "Mis inmuebles"

Selecciona la opción "Agregar"

Completa el formulario; revisa que el nombre sea correcto, ya que aparecerá en tu constancia.

Da clic en "Agregar" y guarda la información.