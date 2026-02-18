Simulacro CDMX HOY y marchas impactarán las vialidades este 18 de febrero 2026

En cuanto a las concentraciones fijas, la Secretaría de Gobierno, ubicada en la Plaza de la Constitución, será el punto de encuentro a las 10:00 horas para los antiguos empleados de la Ruta 100.

Los manifestantes realizarán una sesión informativa para dar seguimiento a sus demandas económicas. Su exigencia central radica en el cumplimiento de los pagos pendientes por finiquitos, los cuales incluyen dividendos, utilidades e intereses derivados del Fideicomiso F/100.

La movilidad alternativa también tendrá presencia durante la tarde en el sur de la urbe. A las 17:00 horas, la organización Bicitekas coordinará una rodada que saldrá del Centro Cultural Ollin Yoliztli en Tlalpan con dirección hacia la intersección de las avenidas Del Imán y Antonio Delfín Madrigal en Coyoacán.

Este evento tiene un carácter de protesta y memoria, pues se cumple un año del fallecimiento de un ciclista en un incidente vial. Los participantes demandan justicia por este caso específico y exigen políticas públicas que garanticen una circulación segura para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Ante este panorama de bloqueos potenciales y aglomeraciones, las autoridades sugieren a la ciudadanía anticipar sus salidas y mantenerse informada a través de canales oficiales para conocer en tiempo real las condiciones del Metro, Metrobús y las posibles alternativas viales que eviten los puntos críticos de mayor congregación.