Simulacro CDMX HOY y marchas impactarán las vialidades este 18 de febrero 2026
Hoy es el Simulacro CDMX 2026 y con esto habría afectaciones en las calles de la metrópoli; sumado a las marchas o bloqueos, consulta nuestras actualizaciones.
Recuerda que este miércoles 18 de febrero 2026 se lleva a cabo el Simulacro CDMX 2026, sumado a la jornada de marchas, impactarán las calles de la metrópoli, pero no te preocupes, Fuerza Informativa Azteca trae para ti actualizaciones EN VIVO para que no llegues tarde a tus actividades.
La Ciudad de México enfrenta una jornada de intensa actividad social este miércoles 18 de febrero de 2026, con una agenda que contempla múltiples movilizaciones que podrían impactar el tránsito en diversas zonas. De acuerdo con los reportes proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la programación para este día incluye dos marchas principales, siete concentraciones ciudadanas, siete recorridos de colectivos ciclistas y doce eventos de esparcimiento distribuidos en la capital.
Concentraciones
En cuanto a las concentraciones fijas, la Secretaría de Gobierno, ubicada en la Plaza de la Constitución, será el punto de encuentro a las 10:00 horas para los antiguos empleados de la Ruta 100.
Los manifestantes realizarán una sesión informativa para dar seguimiento a sus demandas económicas. Su exigencia central radica en el cumplimiento de los pagos pendientes por finiquitos, los cuales incluyen dividendos, utilidades e intereses derivados del Fideicomiso F/100.
La movilidad alternativa también tendrá presencia durante la tarde en el sur de la urbe. A las 17:00 horas, la organización Bicitekas coordinará una rodada que saldrá del Centro Cultural Ollin Yoliztli en Tlalpan con dirección hacia la intersección de las avenidas Del Imán y Antonio Delfín Madrigal en Coyoacán.
Este evento tiene un carácter de protesta y memoria, pues se cumple un año del fallecimiento de un ciclista en un incidente vial. Los participantes demandan justicia por este caso específico y exigen políticas públicas que garanticen una circulación segura para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.
Ante este panorama de bloqueos potenciales y aglomeraciones, las autoridades sugieren a la ciudadanía anticipar sus salidas y mantenerse informada a través de canales oficiales para conocer en tiempo real las condiciones del Metro, Metrobús y las posibles alternativas viales que eviten los puntos críticos de mayor congregación.
Marchas HOY
La actividad de protesta inició a temprana hora en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 07:00 horas, el grupo denominado Respirando Juntos por Mariana comenzó un desplazamiento desde el Palacio Nacional. Esta movilización busca visibilizar la necesidad de los pacientes con fibrosis quística, exigiendo formalmente a las autoridades sanitarias la incorporación de tratamientos específicos dentro del cuadro básico de salud. Aunque el punto final de esta marcha no ha sido precisado, se recomienda precaución en las inmediaciones del Centro Histórico.
Posteriormente, a las 10:30 horas, se espera otra movilización relevante en la misma demarcación. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México partirá desde el Palacio de Bellas Artes con rumbo al Monumento al Ángel de la Independencia. Esta caminata, titulada por la dignificación de su disciplina, tiene como propósito rendir tributo a los profesionales del sector que han fallecido víctimas de la violencia mientras ejercían sus labores, además de demandar mejores condiciones de seguridad para su gremio.