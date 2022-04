A una semana sin rastro de Debanhi Escobar en Nuevo León

A 7 días de su desaparición aún no existe rastro de Debanhi .

“Mi esposa y yo teníamos la esperanza por ser jueves y viernes santo más hoy tener algún indicio de mi hija y bueno si es una prueba de Dios ya la aprendimos pues ya la aprendimos ósea no sabemos que hacer queremos que regrese nuestra hija”, este es el clamor del profesor Mario Escobar, quien junto a su esposa Dolores han vivido un calvario por la desaparición de su única hija.

“Un registro sin tapa y bueno la fiscalía ya se descarta totalmente ya verificamos mi esposa y yo afortunadamente no se encuentra ahí y eso me da más esperanza que mi hija siga con vida a pesar de que todavía no tengo nada ni una nota de un indicio de donde saber dónde está mi niña”, expresó Mario Escobar, papá de Debanhi.

Durante el miércoles autoridades, voluntarios y familiares formaron tres bloques de búsqueda en los municipios de Zuazua, Salinas Victoria y Escobedo.

Justo en este último municipio elementos de Protección Civil y de la Comisión Estatal de Búsqueda ubicaron un registro sin tapa en la carretera libre a Laredo y vía Galicia en la colonia Nueva Castilla.

Y es que el desagüe está muy cercano de donde la joven de 18 fue vista por última vez a través de una fotografía.

Ahí elementos de fuerza civil acordonaron el lugar, mientras cuadrillas de agua y drenaje iniciaron las maniobras para drenar utilizando equipos de bombeo.

Finalmente los detectives descartaron cualquier indicio de la estudiante de derecho en el lugar, en tanto este viernes se va a reanudar la búsqueda de Debanhi.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que se instaló una mesa de trabajo para la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, de 18 años.

Se unieron a la búsqueda de la joven, pero lamentó que en la zona donde se presume desapareció no hay cámaras de seguridad.

“Es una pena que el día de ayer que acudimos con la familia de Debanhi, en el lugar donde se presumen los hechos no tenemos cámaras para tener y obtener datos que hubieran ayudado a la Investigación”, refirió.