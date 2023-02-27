Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de la costa de El Salvador

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la costa de El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese país.

Detalló que el sismo de hoy se registró a las 12:46 horas frente a la Costa de La Unión, El Salvador, a 55 kilómetros al sur de Playa Las Tunas.

📌 #ElObservatorioInforma Mapa de intensidad instrumental tras la ocurrencia de sismo mag. 5.7, frente a la Costa de La Unión. [2023-02-27, 12:46:06]. pic.twitter.com/kwNwVuhlGu — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) February 27, 2023

A las 13:58 horas se registró otros sismo de magitud 3.8, frente a la Costa de la Unión, a 63 kilómetros de Playas Las Tunas.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha indicado sobre daños en las zonas cercanas al epicentro del sismo de hoy. Aunque descartó que una amenza de tsunami para El Salvador.

📌 #ElObservatorioInforma Sismo mag. 3.8, frente a la Costa de La Unión. A 63.0 km al sur de Playa Las Tunas. Prof. 42 km. [2023-02-27, 13:58:42] pic.twitter.com/vGGRYMWQqu — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) February 27, 2023

¿En dónde más se sintió el sismo de hoy de El Salvador?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el temblor de este lunes 27 de febrero también se percibió en Honduras y Nicaragua, además de la capital de El Salvador, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia Reuters.

Hasta el momento siguen sin existir reporte de daños de personas o materiales causados por el sismo de hoy, en la capital salvadoreña, que tuvo una profundidad de 77.3 kilómetros y su epicentro en el mar, frente al Golfo de Fonseca, una zona en donde convergen El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Fermín Pérez, subdirector de Protección Civil de El Salvador, informó que tras el temblor se desplazó personal de la dependencia "a las zonas catalogadas vulnerables a realizar verificaciones para descartar posibles daños".

⚠️Ante el sismo de mag. 5.7, frente a la costa de La Unión, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de @GobernacionSV, coordinó la evacuación de su personal como medida preventiva. https://t.co/xv6qWYsoWm pic.twitter.com/irafSXL8nS — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) February 27, 2023

Según Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) de Nicaragua el sismo fue percibido a 55 Kilómetros al suroeste de Punta Cosigüina, en costa atlántica de ese país.

En tanto, el Servicio Sismológico de Guatemala informó que el sismo de hoy se registró a 60 kilómetros de Intipucá, El Salvador, y tuvo una intensidad máxima en el municipio guatemalteco de Moyuta, en el departamento de Jutiapa.