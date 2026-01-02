Sismo de 6.5 sacude CDMX: Cae plafón en Hospital La Raza; postes, árbol y semáforo se desploman en Benito Juárez

El Hospital La Raza, en la Ciudad de México (CDMX) fue uno de los inmuebles que registraron afectaciones por el sismo de hoy 2 de enero de 2026 , que tuvo epicentro en Guerrero pero que se percibió el centro del país. Además, se reportan otros daños en las calles de la capital.

El temblor dejó diversas afectaciones materiales, cortes de energía y crisis nerviosas en distintos puntos de la ciudad. También se reporta la muerte de un hombre al salir de su vivienda por la alerta sísmica . A continuación, el recuento de los daños registrados hasta el momento.

Así se percibió el sismo en el Centro de la #CDMX⁣

⁣

El video publicado por Organilleros México compartió imágenes del movimiento de un edificio.⁣

⁣https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/7Qq4ubflc3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

¿Qué pasó en el Hospital La Raza en CDMX por el sismo de hoy?

Uno de los incidentes más visuales ocurrió en el complejo del Hospital La Raza. Videos y reportes ciudadanos confirmaron el desprendimiento de plafones y mampostería en la zona del estacionamiento A. Pese a lo aparatoso de las imágenes, no se reportaron lesionados en el sitio.

Tras sismo de esta mañana, en el Hospital la Raza, en el estacionamiento A, se registró la caída de plafones.



Vía: @PLATA11CDMX https://t.co/0GWmtF1BJ9 pic.twitter.com/4LoZC13KfJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

De manera simultánea, en el Hospital Magdalena de las Salinas y en las unidades médicas del ISSSTE, se activaron protocolos de evacuación. Pacientes y cuerpo médico desalojaron las instalaciones de forma preventiva y reingresaron ordenadamente tras la revisión de seguridad.

Temblor deja a Benito Juárez sin luz y con árboles caídos

La alcaldía Benito Juárez fue una de las zonas donde el movimiento se percibió con mayor intensidad. Residentes de las colonias Narvarte y Portales reportaron la interrupción del suministro eléctrico por más de 20 minutos tras el sismo.

Además, se registraron daños en la infraestructura urbana:



Colonia Portales: Caída de un árbol sobre un vehículo en el cruce de las calles Monrovia y Emperadores , así como el derrumbe de luminarias.

Caída de un árbol sobre un vehículo en el cruce de las calles , así como el derrumbe de luminarias. Narvarte: Reporte de caída de un semáforo y un poste en el cruce de Enrique Rébsamen y La Morena.

Tras el #sismo de esta mañana, en las colonias Narvarte y Portales de la CDMX se reporta la caída de un semáforo en las calles Enrique Rébsamen y La Morena, así como el desplome de un árbol en el cruce las las calles Monrovia y Emperadores, respectivamente.… pic.twitter.com/2OEKNa2yRT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

#AlMomento | Un árbol cayó ensilla de un vehículo en calle de Monrovia en la colonia Portales, presuntamente se debió al temblor que se registró en la CDMX.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/a8b3b6VRNg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

#CDMX | En la alcaldía Benito Juárez, el movimiento telúrico de esta mañana se sintió fuerte.



📍 Zona: Eje 8 y División del Norte



Vecinos evacuaron edificios habitacionales tras sonar la alerta sísmica.



La colonia permanece sin energía eléctrica desde hace más de 20… pic.twitter.com/FwI73AQJxL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Conato de incendio y daños en hoteles de la Cuauhtémoc por sismo

En el corazón de la ciudad, el sismo de hoy provocó un cortocircuito que derivó en una explosión y posterior conato de incendio en una subestación eléctrica ubicada en las calles de Artículo 123 y Balderas. El incidente fue controlado rápidamente por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, usuarios en redes sociales documentaron daños en la fachada de un inmueble en el Centro Histórico (desprendimiento de materiales) y afectaciones visibles en la estructura del hotel Holiday Inn Express, situado a un costado de Reforma 222.

Explosión de subestación electrónica después del sismo en Artículo 123 y Balderas pic.twitter.com/FlVuDbm67n — hermes (@vialhermes) January 2, 2026

Así se vivió el sismo en #CDMX



Un usuario captó el momento en que un edificio se tambalea ligeramente durante el #sismo de magnitud 6.5.



La alerta sísmica ya había sonado y el movimiento fue perceptible en varias zonas de la capital.https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/sW5ZxZN5ed — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

¿Qué pasó en CDMX por el sismo de hoy 2 de enero?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó a través de sus canales oficiales que se activaron los protocolos de Protección Civil en las 16 alcaldías. Confirmó los incidentes en la Benito Juárez (caída de árbol y poste) y el conato de incendio en el Centro, subrayando que "en todos los casos no se registraron personas lesionadas".

Por su parte, el Poder Judicial realizó el desalojo preventivo de sus sedes sin incidentes, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el protocolo para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Cualquier emergencia o reporte de daño estructural puede realizarse directamente a la línea 911.

Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana.



Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX.



En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un… pic.twitter.com/oBlrc3VZDI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

¿De cuánto fue el sismo hoy 2 de enero?

La mañana de este 2 de enero de 2026 inició con un fuerte susto para los habitantes de la capital. En punto de las 07:58 horas, la alerta sísmica se activó en CDMX debido a un movimiento telúrico de magnitud 6.5, cuyo epicentro se localizó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 5 kilómetros.

