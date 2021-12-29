Sismo de magnitud 7.3 sacude de nuevo Indonesia

Este miércoles se registró un sismo de magnitud 7.3 en la escala de Richter en Indonesia. De acuerdo con el Centro Sismológico Mediterráneo (EMSC) el epicentro fue a 119 kilómetros al noroeste de Lospalos, Timor Leste, con una profundidad de 174 kilómetros.

El EMSC informó que se sintió una fuerte y larga sacudida en regiones como Dili, en Timor Leste; Kota Kefamenanu, en Indonesia, Nightcliff, Rapid Creek, Muirhead, y Millner en Australia.

Por el momento las autoridades de Indonesia no han lanzado una alerta de tsunami; sin embargo, explicaron que debido a la fuerza del sismo esperan daños considerables en las zonas cercanas al epicentro.

Un vecino de la región de Miller detalló que el sismo de este miércoles se sintió más largo que el que ocurrió la semana pasada, que fue de la misma magnitud.

“Armarios, cuadros y objetos temblorosos. Me desperté sobresaltado. Cambié de cama, se oían crujidos. Fue más largo y más fuerte que la mayoría de los que he sentido aquí”, relató el hombre.

#SismoIndonesia | Se reportó un sismo con magnitud preliminar de 7.3 con epicentro a 119 km de Lospalos, Timor Leste a las 18:25 UTC. Usuarios reportaron una larga y fuerte sacudida en distintos puntos de Indonesia y Australia.

Más información aquí:https://t.co/rtmCVn7oFO pic.twitter.com/QZiTbJte5s — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 29, 2021

Primer sismo en Indonesia en diciembre

El pasado 13 de diciembre, el Centro Sismológico Europeo y Mediterráneo reportó un sismo de magnitud de 7.3 en la escala Richter, a una profundidad de cinco kilómetros (3.11 millas).

De acuerdo con el Centro Sismológico, el sismo surgió en Mar de Flores, a 118 km al norte de Maumere, Indonesia, por lo que emitieron una alerta de tsunami menor para las costas de dicho mar.

Just had a massive earthquake. Damn, Ronela's presence can be felt all the way in Australia. 😱 pic.twitter.com/v8JoF0GS6Y — Alyssa's Sekret 🇦🇱 (@GreenOscar94) December 29, 2021

En ese momento, las autoridades de Indonesia indicaron que las personas debían alejarse de las playas; sin embargo, explicaron que la evacuación no era necesaria.

Posteriormente, la alerta de tsunami fue cancelada, pues el oleaje no representó ningún riesgo para la población.

Los dos sismos de este mes ocurrieron después de que el volcán Semrun hizo erupción el 5 de diciembre, dejando un saldo de 14 muertos, 98 heridos y mil 300 personas desalojadas.