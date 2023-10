“Fue una pesadilla de 4 horas": Sobreviviente relata como vivió horas de terror por huracán “Otis”

El huracán “Otis” destruyó todo en Acapulco, miles de turistas quedaron atrapados en hoteles, sin saber qué hacer; es el caso de un sobreviviente, Erik Daniel Lozoya Navarro, quien estaba con su esposa y bebés en uno de estos lugares, pero sin que nadie les haya informado sobre el protocolo a seguir en este tipo de emergencias.

En entrevista con Hechos AM, Erik Daniel Lozoya Navarro, narro como vivió el impacto del huracán “Otis” y describió que fue “verdaderamente una pesadilla”.

Erik Daniel Lozoya Navarro, quien tiene dos hijos de 2 y 3 años, aseguró que el hotel no les dio instrucciones sobre un protocolo a seguir ante la emergencia y que solo les dieron un papel 10 minutos antes “de que comenzara una pesadilla” donde les indican que no pueden salir a la playa y estar atento a lo que venga”.

“No nos dieron ningún aviso, el papel que nos entregaron fue media hora antes de que esto sucediera y ya no había para dónde correr. El hotel brindó servicio normal. Me imagino que quisieron evitar una estampida saliendo del hotel, pero no nos coordinamos en nada, el hotel y todos los trabajadores estuvieron igual que nosotros sin saber qué hacer”, relató.

Tras admitir que por estar de vacaciones “uno no se pone a investigar las noticias porque está en la alberca”, dijo que se enteró por TV Azteca que viene un huracán categoría 5, se supone que llegaba a las 4 de la mañana y a las 12:30 es cuando empezó el terror.

“Vivimos horas sin comunicación, hasta la fecha Acapulco, Guerrero no tiene comunicación, no hay energía eléctrica, logré salir pero fueron aproximadamente 8 horas de no sabe qué va a pasar, fue una pesadilla, literalmente”, narró.

El joven sobreviviente recordó que en de la habitación baño se resguardaron 8 personas de su familia y dos personas más porque las ventanas del hotel literalmente estaban explotando.

Fue testigo de los saqueos en Acapulco

Luego de ponerse a salvo, junto con su familia, el joven relató que a pesar de que la indicación de Protección Civil era no salir debido a las condiciones en que se encuentran las calles, el sí lo hizo.

“Yo salgo caminando a La Diana y me doy cuenta que la gente empieza a saquear Oxxos, tiendas departamentales, que se roban papel higiénico, refrigeradores, pantallas de 75 pulgadas, saqueando las tiendas y me paniqueé porque tengo bebés, sin pañales, sin leche, y dije me tengo que salir de aquí con mis dos bebés, agarramos el carro y estuvimos preguntando, nos negaron el paso y la necesidad nos hizo salir de ahí", puntualizó.