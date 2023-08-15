“Parece una pesadilla”, sobrevivientes de incendios en Hawái comparten su experiencia

Los devastadores incendios en Hawái cobraron la vida de casi 100 personas, algunos de los sobrevivientes narraron sus desgarradoras historias de cómo lograron salir de las llamas y ponerse a salvo.

La tarde del 8 de agosto inició la pesadilla, las primeras llamas comenzaron a surgir en la isla de Maui; rápidamente se extendieron a otras zonas como la histórica ciudad de Lahaina, que quedó en cenizas.

Algunas personas tuvieron que lanzarse al océano para no morir en medio de los incendios más devastadores en la historia de Estados Unidos.

Uno de los sobrevivientes recordó cómo algunos botes comenzaron a ser consumidos por las llamas, así que los ocupantes tuvieron que abandonarlos y nadar para ponerse a salvo. Familias enterarse tuvieron que hacer lo mismo y meterse al océano.

“Teníamos que salir, dejamos nuestro vehículo, yo, mi esposa y nuestros cinco hijos, todos nos metimos al océano. Encontramos una tabla flotante de la que nos sujetamos. Estábamos flotando, las noticias eran tan surrealistas y todo estaba ardiendo, explosiones, autos explotando, brasas volando. No podíamos respirar”.

Los habitantes de las zonas afectadas tuvieron que salir de sus hogares dejando todo, y al regresar lo único que hallaron fue su patrimonio hecho cenizas, ahora tardarán mucho tiempo en volver a construir lo que las llamas devoraron.

“Después de conducir durante aproximadamente un minuto, [encontré] que las casas a lo largo del camino estaban casi incendiadas. He vivido en Hawái durante más de diez años y esto nunca había sucedido antes. Por lo que sé, Hawái no ha experimentado un incendio de este tipo en más de cien años”.

¿Por qué se originaron los incendios en Hawái?

Aunque el origen de los incendios de Hawái aún es desconocido, se sabe que las condiciones de calor, sequía y los vientos originados por el huracán “Dora” provocaron que el fuego se propagara rápidamente.

Se calcula que las pérdidas superan los cinco mil millones de dólares, además de casi un centenar de muertos y los desaparecidos podrían superar los mil.

Alrededor de dos mil 200 estructuras se arruinaron o dañaron debido a los incendios en el oeste de Maui, donde se encuentra Lahaina.