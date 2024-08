Mientras dormía: Un socavón de aproximadamente unos diez metros de profundidad se abrió en las calles de Santa Lucía y Calzada la Naranja, en la colina San Miguel Amantla en la alcaldía Azcapotzalco; por otra parte, un “ bache rompe llantas ” afecta de docenas de automovilistas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Respecto el enorme agujero en Azcapotzalco, se formó al romperse una tubería de aguas residuales de aproximadamente un metro de diámetro, por lo que fue acordonado por elementos de Secretaria de Seguridad Ciudadana de alcaldía Azcapotzalco; sin embargo, este socavón representa un peligro para la comunidad sobre todo por el transporte pesado que se desplaza en la zona.

#MientrasDormía se formó un socavón de aproximadamente 10 metros de profundidad, en calle Santa Lucía y calzada La Naranja, en la colonia San Miguel Amantla, de #Azcapotzalco.



La oquedad al parecer se formó al romperse una tubería de aguas residuales de alrededor de un

¡Ojo con el bache! Está sobre la avenida Melchor Ocampo

Por otra parte, en la avenida Melchor Ocampo y en su intersección prácticamente en la esquina con la calle Nezahualpilli de la colonia Tlaxpana, un bache “rompe llantas” se encuentra ubicado en carriles centrales de esta importante vía, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Venía en el carril central, qué será como a unos 300 metros, viene uno a la velocidad normal, venía como a setenta kilómetros que es, ochenta el máximo; no se ve, se ve que está el hoyo bien, pegó y se me rompió la llanta y para no pararme aquí porque vi que ya está lleno de carros yo me pare hasta allá", cuenta Rubén Dávalos López, un automovilista afectado.

En otro caso, Mónica, otra automovilista afectada, contó que: “Pues igual como diez y media íbamos pasando por acá y pues se voló la llanta, igual ya había como en ese momento, como diez carros en fila con el mismo problema y bueno también había policías, pero ahorita ya como es más tarde ya se fueron y ya nos dejaron aquí".