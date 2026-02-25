VIDEO: Socavón se traga dos camionetas en plena calle de Nebraska

Un impresionante socavón se abrió de manera repentina en una intersección de Omaha, Nebraska, en Estados Unidos, provocando que dos camionetas fueran literalmente tragadas por el pavimento mientras esperaban la luz verde del semáforo. El momento exacto quedó registrado en video por una cámara de seguridad de un estacionamiento cercano y rápidamente se viralizó en redes sociales.

UNO Alert: Due to a sinkhole at Pacific and 67th St, traffic in that area is disrupted. Please avoid the intersection if possible and monitor shuttle schedules. — UNO Police and Public Safety (@UNOPPSD) February 25, 2026

¿Cómo pasó el socavón en Nebraska?

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales, el incidente ocurrió cuando ambas camionetas permanecían detenidas en la intersección, sin señales visibles de riesgo. En cuestión de segundos, el suelo cedió, arrastrando a los vehículos hacia el interior del socavón, ante la sorpresa de testigos que se encontraban en la zona.

Las imágenes, difundidas por Storyful y atribuidas a UNO Public Safety, muestran cómo el asfalto colapsa sin previo aviso, formando un enorme cráter que se abre bajo los vehículos detenidos.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para asegurar el perímetro, rescatar a los ocupantes y evaluar los daños estructurales. De manera preliminar, las autoridades informaron que no se reportaron víctimas mortales, aunque los conductores fueron atendidos por paramédicos para descartar lesiones.

¿Qué provocó el socavón en Omaha?

Especialistas en infraestructura señalaron que los socavones urbanos suelen estar relacionados con fallas en tuberías subterráneas, filtraciones de agua, erosión del suelo o desgaste de la infraestructura. En este caso, se investiga si una posible fuga en la red de drenaje debilitó el terreno hasta provocar el colapso.

Las autoridades iniciaron una inspección técnica para determinar la causa exacta y evitar riesgos similares en calles cercanas; también se evalúa el impacto en el tránsito y los tiempos estimados de reparación.

Riesgo urbano y alerta para conductores en Nebraska

Este tipo de incidentes pone sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura urbana, incluso en zonas aparentemente seguras. Expertos recomiendan a los conductores reportar hundimientos, grietas o acumulaciones inusuales de agua, ya que pueden ser señales tempranas de un colapso mayor.

Mientras continúan las investigaciones, el video del socavón en Omaha sirve como recordatorio de lo impredecible que puede ser el entorno urbano; ¿estamos preparados para detectar y prevenir estos riesgos antes de que ocurran tragedias mayores?